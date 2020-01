Disney changera le nom de 20th Century Fox en 20th Century Studios

Ils ne nous laisseront pas mentir: beaucoup d’entre nous ont grandi en regardant des films avec la célèbre marque 20th Century Fox, qui a été présenté au début des bandes avec une chanson particulière accompagnée de tambours, dont beaucoup se souviennent probablement encore. Cependant, il semble que cette “intro” ne vivra que dans notre mémoire, car Disney va bientôt changer le nom de la marque. Au revoir cowboy!

Selon Variety, près d’un an après que la célèbre marque de souris a acquis les droits de Fox, Disney apporte déjà les modifications pertinentes pour retirer la marque des sociétés qu’elle a obtenues avec l’achat. Par exemple, 20th Century Fox sera désormais nommé 20th Century Studios, tandis que Fox Searchlinght Pictures, restera comme Searchlinght Pictures. Bien sûr, bien qu’ils élimineront d’eux le mot “Fox”, les logos seront les mêmes que nous les connaissons.

La preuve en est que Disney Le processus a commencé avec le changement des adresses e-mail des employés. Dans le cas des employés de Searchlight, l’adresse fox.com a été remplacée par une adresse searchlightpictures.com.

Un autre test est l’affiche du film “Downhill”, avec Julia Louis-Dreyfus et Will Ferrell, qui selon sa version pour les États-Unis mentionnait: “Searchlight Pictures Presents”. Cependant, sur Internet, il apparaît toujours avec le mot “Fox”, donc le changement – si vous arrivez – se refléterait dans les mois à venir.

Le portail détaille Dans le cas des marques de télévision, les dirigeants de Disney n’ont pas encore pris de décision finale sur la définition de noms comme 20th Century Fox Télévision et Fox 21 Television Studios. Alors qu’un changement de nom a été discuté et que plusieurs idées ont été rejetées, il n’y a toujours rien de concret, il faudrait donc attendre un peu pour voir quelle sera la décision finale de Disney

Comme vous vous en souviendrez, c’est en mars de l’année dernière que Disney, pour la modique somme de 71,3 milliards de dollars, a acheté Fox dans l’une des plus grandes transactions de l’industrie, ce qui a conduit Fox à rejoindre d’autres studios comme Pixar, Marvel et Lucasfilm, qui appartiennent également à la société de souris, considérée comme la plus grande au monde dans le monde du divertissement.