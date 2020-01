Disney Channel commande Blue Demon Jr. TV Show avec un super-héros Twist / Film

La lutte pourrait être un gros problème aux États-Unis pour les fans de la WWE, mais au Mexique, la lutte est essentiellement un passe-temps national. Mais en dessous de la frontière, cela s’appelle lucha libre (ou lutte libre), et il présente des luchadors costumés et masqués colorés essayant de se prendre les uns les autres. Et maintenant, un vrai luchador servira d’inspiration pour une comédie d’action de super-héros à venir appelée Ultra Violet & Blue Demon chez The Disney Channel.

Ultra Violet & Blue Demon suivra une fille de 13 ans nommée Violet qui est choisie par un masque magique de luchador pour être le successeur de son oncle, le célèbre luchador de la vie réelle Blue Demon Jr. (vu ci-dessus), qui jouera lui-même dans la série. Mais Blue Demon Jr. s’avère justement être un super-héros secret, et Violet s’entraînera à devenir elle-même (en secret, bien sûr) tout en faisant face aux épreuves et aux tribulations d’être un adolescent.

Blue Demon Jr. est le premier Mexicain et seulement le deuxième catcheur masqué à remporter le NWA World Heavyweight Championship, et il est également le fils adoptif de la légende de la lutte originale Blue Demon. En plus de jouer, il sera producteur exécutif de la série avec les producteurs exécutifs du détective Pikachu Dan Hernandez et Benji Samit, qui écrira également. Alejandro Damiani dirigera la série avec Dan Carrillo Levy, Eugenio Villamar et Jorge Castro servant également de producteurs exécutifs.

Cependant, la commande de Disney Channel pour Ultra Violet & Blue Demon est conditionnée à la recherche d’une jeune femme pour jouer Violet. Cela ne devrait pas être trop difficile puisque Disney Channel a trouvé de nombreux jeunes talents et les a transformés en stars. Le casting a lieu en ce moment à Los Angeles et au Mexique avec le directeur de casting de Coco Carla Hool à la chasse. Si la bonne fille est trouvée, le tournage commencera dans quelques mois.

Ce projet continue de montrer les efforts de Disney + pour séduire un public hispanique plus large. Le service de streaming propose également une nouvelle série Star Wars mettant l’accent sur Diego Luna en tant que personnage de Rogue One, Cassian Andor. Mais cette série centrée sur luchador est beaucoup plus fermement orientée vers la communauté latine car elle place la lutte mexicaine au premier plan d’un spectacle. Et cela fait partie des efforts plus larges de Disney pour étendre la représentation d’une variété de cultures sur grand et petit écran.

