Disney Channel Fan Fest revient en mai

Disney a annoncé les détails du troisième festival annuel des fans de Disney Channel, qui est une expérience amusante et unique pour les enfants et les familles, qui débutera à Disneyland Park et Disney California Adventure Park à Anaheim, en Californie, le SAMEDI 9 MAI.

Ils ont également annoncé que l’événement s’étendra également au lac Buena Vista, en Floride, pendant le festival international de fleurs et de jardins EPCOT de renommée mondiale au Walt Disney World Resort pendant trois week-ends (16-17 mai, 23-24 mai et 30 mai -31).

La journée axée sur les fans à travers Disneyland Resort mettra en vedette le défi trivia «QUIZney» de Disney; la prochaine série de compétitions de danse familiale, «Disney Fam Jam»; séances d’apprentissage du dessin avec des créateurs de Disney Television Animation; un aperçu du prochain film original de Disney Channel «Upside-Down Magic»; Soirées à thème «Descendants» et «ZOMBIES»; et des opportunités de photos avec certaines des plus grandes stars de Disney Channel. Une cavalcade sur la rue Main aux États-Unis au parc Disneyland, mettant en vedette les jeunes stars les plus brillantes d’aujourd’hui aux côtés de personnages Disney préférés, sera diffusée en direct sur le Disney Parks Blog et sur Disney Channel YouTube.

La programmation de la journée présentera également des performances musicales en direct de diverses stars de Disney Channel dans le cadre de Disney Channel Voices, une initiative mettant en vedette des musiques diverses et offrant aux jeunes stars aux talents multiples une plate-forme pour s’exprimer et établir un lien plus profond avec leurs fans.

Les événements du week-end pop-up EPCOT Disney Channel Fan Fest connecteront les fans à leurs stars et séries préférées de Disney Channel via des concerts, des rencontres et des salutations, des moments de surprise et de plaisir, des stations d’animation, etc.

Les événements Fan Fest dans les deux complexes comprennent des stars de «ZOMBIES 2», «Gabby Duran & the Unsittables», «Raven’s Home», «Just Roll With It», «Sydney to the Max», «Coop & Cami Ask the World», «BUNK’D» et les prochains «Disney Fam Jam» et «Upside-Down Magic». Les séances d’apprentissage du dessin mettront en vedette les équipes créatives de «Big City Greens», «The Owl House», «Amphibia» et «DuckTales».

Beaucoup de ces émissions sont déjà disponibles sur Disney + ou seront ajoutées prochainement, une fois qu’elles auront terminé leur première diffusion sur Disney Channel.

Des détails supplémentaires, le talent et le calendrier des événements seront annoncés prochainement.

* Des opportunités de photos de célébrités / expériences de rencontre seront disponibles pour les fans avec la distribution de bracelets à l’heure d’ouverture du parc selon le principe du premier arrivé, premier servi et jusqu’à épuisement des stocks. Les apparitions des acteurs peuvent être modifiées ou annulées sans préavis. L’entrée au parc à thème pour Disneyland Resort et Walt Disney World est obligatoire.

Assisterez-vous au Disney Channel Fan Fest?

