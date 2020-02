Disney Channel reprend la saison cinq de ‘BUNK’D’

Disney a annoncé que «Bunk’d» reviendrait pour une cinquième saison pleine d’aventures au camp rustique du Maine au camp Kikiwaka. Ce sera la première série Disney Channel Original à atteindre cinq saisons.

Erin Dunlap («Andi Mack», «Jessie»), qui a rejoint la série en tant que producteur exécutif dans la saison quatre, sera de retour en tant que seule showrunner pour la saison cinq. L’ancien producteur exécutif Phil Baker («Good Luck, Charlie», «Andi Mack»), qui a fait équipe avec Dunlap lors de la quatrième saison très appréciée de la série, se concentrera sur le développement et d’autres projets pour la chaîne. La production débutera à l’automne 2020.

Kory Lunsford, vice-président, Current Series, Disney Channels Worldwide, a déclaré: «‘ BUNK’D ’a longtemps été un puissant moteur de classement pour Disney Channel, avec des personnages et des histoires amusantes et pertinentes qui continuent de résonner avec les enfants du monde entier. Nous sommes très heureux d’entamer une cinquième saison avec Erin et la jeune distribution talentueuse alors qu’ils se dirigent vers un autre été au Camp Kikiwaka. Nous sommes également impatients de poursuivre notre relation avec Phil, qui nous a apporté la série à succès «Good Luck, Charlie», alors qu’il travaille à développer de nouveaux projets passionnants. »

Les habitués de retour de la série incluent Miranda May en tant que propriétaire de camp joyeux Lou; Mallory James Mahoney («Adventures in Babysitting» de Disney Channel), Raphael Alejandro («Once Upon a Time» de ABC) et Will Buie Jr. («Gifted») en tant que campeurs adorables mais espiègles; Shelby Simmons («Andi Mack») et Israel Johnson («scolarisés») en tant que conseillers excentriques mais bien intentionnés.

“BUNK’D” est un exécutif produit par Erin Dunlap (“Andi Mack”, “Jessie”). Créée par Pamela Eells O’Connell, la série a commencé comme une retombée de la série à succès de Disney Channel «Jessie» (2011-15).

Les trois premières saisons sont actuellement disponibles sur Netflix aux États-Unis, mais elles ne sont pas encore disponibles sur Disney + dans d’autres régions.

Êtes-vous enthousiasmé par le retour de «Bunk’d»?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.