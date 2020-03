Disney + Coming To Sky Q & NowTV

Juste avant le lancement de Disney + au Royaume-Uni et en Irlande le 24 mars, Sky et Disney ont annoncé aujourd’hui un nouvel accord pluriannuel, rendant Disney + disponible à l’achat au Royaume-Uni et en Irlande sur Sky Q, suivi par NOW TV dans le prochains mois. Les clients pourront regarder de superbes nouvelles émissions comme The Mandalorian and High School Musical; La comédie musicale, la série; Le monde selon Jeff Goldblum et plus encore.

Comme l’accord comprend la première fenêtre de paiement pour les titres du 20e siècle, les clients de Sky Cinema continueront de bénéficier d’un accès aux derniers blockbusters, comme Le Mans ’66 et Terminator: Dark Fate.

Jeremy Darroch, directeur général du groupe, Sky, a déclaré:«Nous avons établi un solide partenariat avec Disney au cours des trois dernières décennies et nous sommes heureux que nos clients au Royaume-Uni et en Irlande puissent continuer à profiter de leur contenu de classe mondiale – le tout au même endroit sur Sky Q. C’est un excellent début pour ce qui devrait être une autre année exceptionnelle pour Sky – en 2020, nous lancerons de nouvelles chaînes et de nouveaux genres, commencerons à construire Sky Studios Elstree et nous aurons également de brillants nouveaux et anciens originaux.

Ajouté Kevin Mayer, président de Walt Disney Direct-to-Consumer & International«Nous sommes ravis que Sky vende le service Disney + sur sa plate-forme et, avec nos autres partenaires de distribution, fournira une portée exceptionnelle au lancement.»

Il n’est pas question que Disney + ait accès aux Simpsons, mais il semble qu’un accord ait été conclu pour garder les deux sociétés satisfaites. Il n’y a aucune mention de la durée du contrat et de la façon dont cela pourrait affecter le lancement de Hulu et l’accès à des émissions ABC comme Grey’s Anatomy, pour lesquelles Sky n’a pas montré la dernière saison.

C’est une bonne nouvelle pour les téléspectateurs du Royaume-Uni et d’Irlande, car avoir Disney + disponible dans la boîte Sky Q rendra les connexions plus faciles et futures avec NOWTV.

Attendez-vous à plus de détails sur le lancement européen cette semaine, car Disney organise un événement spécial jeudi pour le lancement.

Allez-vous regarder Disney + sur Sky?

