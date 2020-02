Disney confirme la première de WandaVision pour décembre

Le Super Bowl nous a apporté notre premier aperçu de plusieurs des spectacles Marvel à venir à Disney Plus. Nous avons pu voir Sam Wilson et Bucky Barnes dans The Falcon and the Winter Soldier, Tom Hiddleston reprenant son rôle de God of Mischief dans Loki et, surtout, plusieurs taquineries passionnantes de WandaVision, révélant ce qui pourrait être l’entrée la plus étrange et la plus folle de la franchise à ce jour.

Il semble que Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen et Vision de Paul Bettany seront dans une étrange réalité ressemblant à une sitcom, avec des tonnes de sensations surréalistes taquinées dans la bande-annonce susmentionnée qui nous ont seulement désireux d’en savoir plus. Bien sûr, WandaVision était un peu aberrant de la phase 4 lors de sa première annonce, mais grâce à la promo du Super Bowl, les fans sont maintenant étourdis avec impatience de le voir.

Et heureusement, ils auront la chance de se régaler de la série plus tôt que tard, car Disney a annoncé plus tôt dans la journée que le spectacle serait là avant la fin de l’année. Plus précisément, il sortira sur Disney Plus en décembre prochain.

Malheureusement, aucune date précise n’a été donnée, mais le premier mois ayant été révélé, les fans peuvent au moins se reposer en sachant qu’ils pourront rattraper les héros titulaires avant la fin de 2020. Sans oublier qu’ils obtiendront également quelques taquineries pour Doctor Strange dans le Multivers de la folie, car le spectacle mènera directement à la suite.

Ajoutez à l’introduction de S.W.O.R.D. et des rumeurs selon lesquelles Quicksilver reviendrait aussi, et WandaVision est rapidement devenu l’un des projets les plus attendus sur la liste du MCU. Et nous devons seulement attendre jusqu’en décembre maintenant pour voir s’il peut être à la hauteur de tout le battage médiatique et étendre la franchise dans de nouvelles directions vraiment étranges et farfelues.