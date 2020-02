Disney coule son bateau de croisière Jungle avec tout et les passagers

L’un des bateaux utilisés dans l’attraction Croisière dans la jungle Le parc à thème de Disney à Orlando, en Floride, a commencé à couler avec des passagers à bord, a rapporté People.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs des personnes présentes ont montré images et vidéos comment les gens se sont levés pendant que l’eau commençait à remplir le bateau.

Malgré l’incident, tout le monde les personnes impliquées Ils ont été sauvés en toute sécurité, bien que des images post-sauvetage aient montré comment le bateau était presque complètement immergé dans l’eau.

“Notre navire sur le Jungle Cruise a coulé aujourd’hui. Des moments de plaisir!”, A écrit l’un des participants.

“C’est arrivé à midi. Nous sommes passés du flottement au naufrage en une minute environ. Tout le monde allait bien et nous avons été secourus en 20 minutes environ”, écrit un autre internaute.

Un porte-parole de Disney Il a informé que le personnel travaillait individuellement avec chacune des personnes présentes pour s’assurer que le reste de sa visite au parc se déroulait sans problème.

La compagnie The Walt Disney Company a été fondée sur 16 octobre 1923, est considérée comme l’une des entreprises les plus fructueuses et “familiales” car elle produit non seulement des films mais couvre également les parcs à thème, les chaînes de télévision ainsi que les produits qu’elle produit grâce aux personnages des films.

L’entreprise se caractérise principalement par “Familial” et ne pas aborder les problèmes de violence ou les problèmes négatifs qui font que l’entreprise a l’air mauvaise pour l’image qui est traitée dans le monde.

Tout “Twitter est inondé” des mèmes sur l’un des navires de l’attraction de Croisière dans la jungle qui a coulé avec tout et les passagers hier, heureusement aucun passager n’a été blessé à part celui où il était n’était pas un endroit très profond.

Défilé de memes avec le tag Croisière “Jungle” “, on ne s’attendait même pas à ce que des vidéos soient montées où elles le mélangent avec un film de Dwayne Jonhsson.

