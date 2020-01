Disney dépose l’image de marque «Fox» | À l’affiche Disney Plus

L’année dernière, la Walt Disney Company a finalisé l’achat de 21st Century Fox, qui comprenait 20th Century Fox, Fox Searchlight, 20th Century Fox TV, National Geographic, Blue Sky Studios et plus encore. Laissant «Fox Entertainment» derrière pour la famille Murdock à courir, qui comprenait Fox News et la chaîne Fox en tant que nouvelle entreprise.

Et maintenant, Disney s’apprête à supprimer la marque «Fox» de ses studios de cinéma. Hier, la division du film 20th Century Fox a mis à jour ses e-mails pour se terminer par @20thCenturyStudios.

Cela se traduira par “20th Century Fox” devenir “20th Century Studios”, qui comprendra tous les grands films à grande diffusion tels que “Free Guy” et “Call of the Wild”, qui sera le premier film à sortir sous la Nom. La fanfare d’ouverture et le logo resteront les mêmes, juste sans le mot «Fox».

Alors que «Fox Searchlight» deviendra «Searchlight», qui se concentrera sur les films spécialisés plus petits.

La raison principale du changement de nom est d’éviter toute confusion avec les marques «Fox Entertainment», bien que Disney puisse légalement utiliser le nom Fox. Et garder leur marque loin des problèmes nommés «Fox» apporte à leur marque familiale.

Il n’est pas encore clair si ou quand la division TV sera également renommée.

Que pensez-vous du fait que Disney abandonne la marque «Fox»?

Source – Variété

