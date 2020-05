Disney développe une version d’action en direct de “Hercules”

Disney a eu beaucoup de succès en réalisant des versions d’action en direct de leurs classiques animés, avec “Le Roi Lion”, “La Belle et la Bête”, “Aladdin”, “Le Livre de la Jungle” et bien d’autres.

Le dernier rapport de “The DisInsider”, est que Disney cherche à refaire le film d’animation de 1997, Hercules, dans une version d’action en direct. Il devrait s’agir d’une sortie en salles complète, plutôt que d’un Disney + Original.

Ce nouveau film sera produit par Jeffery Silver, qui a déjà travaillé sur les films Disney, “The Lion King” et “Tron: Legacy”, et Karen Gilchrist, qui a également travaillé sur “The Lion King” et la série Disney + ” Le Mandalorien ».

Aucun réalisateur n’est actuellement attaché au projet, mais apparemment Disney voudrait soit Gore Verbinski, Jon Favreau ou les Russo Brothers à bord. Jon Favreau a travaillé avec Disney sur plusieurs projets, dont «The Jungle Book», «Iron Man» et «The Mandalorian». Les frères Russo ont travaillé sur plusieurs projets Marvel, notamment “Avengers: Infinity War” et “Endgame”. Gore Verbinski a déjà travaillé avec Disney sur les films “The Lone Ranger” et “Pirates des Caraïbes”.

Une fois qu’un réalisateur a été attaché au film, plus de pré-production aura lieu, comme la recherche du casting et de l’équipe. La situation actuelle du Coronavirus entraînant l’arrêt de la production de films, Disney organise des réunions et développe de nouveaux projets via un logiciel de visioconférence tel que Zoom.

Disney n’a pas officiellement annoncé une version d’action en direct de “Hercules”.

MISE À JOUR – Le Hollywood Reporter a également confirmé qu’un remake en direct est en cours à Disney, avec Anthony et Joe Russo produisant le flim. Il sera écrit par Shang-Chi et le scénariste de la légende des dix anneaux David Callaham.

Souhaitez-vous voir une version en direct de Hercules?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

