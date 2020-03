Disney devient l’entreprise la plus touchée au monde par le coronavirus | Instagram

La société de divertissement Walt Disney a eu grosses pertes ces dernières semaines en raison de Virus COVID-19 qui se répand peu à peu dans le monde et il semble que ce soit l’un des entreprises les plus touchées pour lui.

Jusqu’à présent, le virus a généré plus de 90 mille infectés desquels 80 000 sont en Chine.

Pour cette raison, les événements, concerts, premières et attractions touristiques ont pris la mesure de annuler ou fermer les lieux pour prévenir la propagation de la maladie.

C’est là qu’intervient la société Disney qui a l’air très touché et silencieusement choqué étant l’entreprise qui a le plus souffert du coronavirus.

Ils se sont annulé certains premières qui vous font évidemment perdre des bénéfices, ainsi que l’annulation de Sortie Disney + dans le pays européen.

Ce grand événement qui se tiendra à Londres devait réunir des cadres importants en plus de Invités spéciaux et évidemment la presse.

En raison d’une série d’annulations par les médias et d’une inquiétude croissante quant à la possibilité de voyager à l’étranger en ce moment, nous avons décidé d’annuler nos événements de lancement Disney + prévus jeudi et vendredi », a déclaré la société dans un communiqué.

L’entreprise a encore promu le service de streaming à travers son réseaux sociaux il y publie aussi les communiqués de presse.

Quelque chose qui a frappé très fort a été le fermez vos parcs divertissement, la première fermeture avec Shanghai Disney Resort en Chine le 24 janvier, étant le pays où le virus a commencé et a ensuite fermé ses portes également Hong Kong Disneyland.

C’était comme ça dans Japon Il a dû ferme tes portes à Disneyland Tokyo et DisneySea car c’est là qu’il s’est propagé avec plus d’intensité ces derniers jours et avec lui tous les parcs d’Asie ont été fermés.

Le parc de Disneyland Paris il est toujours ouvert mais il est très fermeture possible.

Nous suivons l’évolution de la situation en étroite collaboration avec les autorités sanitaires, dont nous suivons les recommandations », a déclaré la société ces derniers jours, pour rassurer ses visiteurs.

Aux États-Unis, pays où il se trouve Walt Disney World Florida Resort ne confirme toujours pas rien mais est sur la corde raide après avoir confirmé 7 des personnes infectées.

Curieusement, Le royaume magique à Disney World C’est le parc à thème le plus visité au monde, avec plus de 20 millions de personnes par an.

Un autre grand impact pour Disney ont été leur sorties de films, à commencer par l’adaptation à l’action en direct de Mulán Quoi suspendu son lancement en Chine

Mulán, qui suscite manifestement un grand intérêt pour la Chine, arrivera à un moment donné, mais nous ne savons pas quand », a déclaré le PDG de Disney, Bob Iger, dans un communiqué.

Ainsi que la première dans le même pays du film Unis, qui est également de Pixar.

