Disney élimine Fox et renomme la société 20th Century Studios

“La souris a officiellement tué le renard”, a écrit Variety ce matin pour annoncer la fin d’une époque. Disney a commencé le processus d’effacement de Fox de la carte avec un changement de nom symbolique. Studios de cinéma 20th Century Fox sera renommé 20th Century Studios, tandis que Fox Searchlight Pictures sera désormais connu sous le nom de Searchlight Pictures. C’est la fin d’une ère, je l’ai dit, mais elle devait arriver très bientôt.

Lorsque Disney a acquis Fox en mars pour 71,3 milliards de dollars, les ajustements n’ont pas tardé. Il a fermé des divisions, annulé des films et prend désormais en charge l’annihilation du mot Fox même à partir de l’e-mail de ses employés Searchlight et, bien sûr, les logos de la marque. En outre, selon le rapport, le premier film à sortir sous la légende de “Searchlight Pictures Presents” sera Downhill, avec Julia Louis-Dreyfus et Will Ferrell. Pour l’instant, on ne sait pas ce qui se passera avec les noms des divisions de télévision 20th Century Fox Television et Fox 21 Television.

Le logo de l’entreprise a été créé en 1935, après la fusion entre Twentieth Century Pictures et Fox Film Corporation. C’était l’image animée emblématique qui présentait de grands films tels que Avatar, Titanic, Home Alone, Die Hard, Alien, Star Wars: A New Hope et Planet of the Apes.

