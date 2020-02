Disney embauche l’ancien dirigeant de la BBC Liam Keelan

Disney a recruté l’ancien directeur du portefeuille de contenu scénarisé de la BBC, Liam Keelan, pour un poste nouvellement créé de vice-président de la programmation originale en Europe et en Afrique.

Ce travail comprendra la supervision du contenu de ses chaînes de télévision, y compris FX et Disney Channel, et de son nouveau service de streaming, Disney +.

Il sera basé au Royaume-Uni et dirigera une équipe de cadres de développement et de production en Europe et en Afrique, où il sera responsable du divertissement factuel et non scénarisé et des originaux animés.

Liam relèvera de Diego Londono, qui est le vice-président exécutif des réseaux médiatiques et du contenu.

