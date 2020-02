Disney emmènera «Hamilton» de Lin-Manuel Miranda sur grand écran

Si vous êtes un fan de comédies musicales, vous avez peut-être le nom de Lin-Manuel Miranda en tête, puisque vous avez traversé les meilleures étapes pour présenter ces mises en scène. En plus de cela, il a participé à d’autres projets tels que la composition de musique pour des films comme Moana et dans la suite de Mary Poppins avec Emily Blunt, Mais il a acquis une renommée mondiale grâce à la comédie musicale Hamilton qui, depuis sa création en 2015, reste l’une des plus populaires au monde.

Depuis quelques années maintenant, Disney se battait pour les droits mondiaux de la comédie musicale pour pouvoir la porter sur grand écran et après avoir utilisé toutes ses armes –Et débourser 75 millions de dolarucos pour que Lin-Manuel se réjouisse–, La maison de Mickey Mouse a réussi. Selon Variety, la distribution originale de la mise en scène de Broadway sera dans ce film de Hamilton, qui mettra en vedette Miranda lui-même.

Bien que ce soit une adaptation cinématographique, Ce ne sera pas une nouvelle version de la comédie musicale mais c’est une performance qui a été enregistrée en 2016, ce sera donc l’occasion idéale pour tous les fans de ce genre théâtral qui n’ont pas eu l’occasion de le voir à Broadway peuvent le vivre comme s’ils étaient là.

Lin-Manuel a toujours dit que les films Disney étaient son inspiration pour se consacrer au théâtre musical et qu’il était heureux que la compagnie ait remarqué son travail: «Je suis tombé amoureux de la manière musicale de raconter des histoires qui grandissent avec les collaborations légendaires de Howard Ashman et Alan Menken pour Disney. La petite sirène, la belle et la bête, Aladdin … Je suis tellement fier de ce que Tommy Kail a pu capturer dans cette version cinématographique de Hamilton. »

Hamilton a réussi presque immédiatement, en lui Lin-Manuel Miranda joue Alexander Hamilton –Un des pères fondateurs des États-Unis– qui à travers des genres musicaux tels que la pop, la soul, le R&B et même le hip hop, racontez l’histoire de ce personnage historique. L’adaptation cinématographique a jusqu’à présent une date de première prévue pour le 15 octobre 2021.