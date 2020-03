Disney envisagerait de ramener Johnny Depp pour le redémarrage de Pirates des Caraïbes

L’argument pourrait être avancé que le monde n’a vraiment pas besoin d’un autre pirates des Caraïbes film, mais lorsque la franchise a gagné plus de 4,5 milliards de dollars au box-office et repose entre les mains de nos suzerains de la culture pop à Disney, il y avait peu de chances que le Black Pearl soit autorisé à naviguer vers le coucher du soleil.

Le cinquième épisode, Dead Men Tell No Tales, a peut-être été l’entrée la moins rentable depuis l’original en 2003, mais un total mondial de 795 millions de dollars n’est guère un changement modeste, et la Mouse House tient à continuer de traire sa vache à lait swashbuckling pour tout ce que c’est vaut. Le co-créateur de Tchernobyl, Craig Mazin, écrit actuellement le scénario du nouveau film aux côtés du vétéran des Pirates Ted Elliott, mais on sait peu de choses sur la direction créative de la sixième aventure en haute mer, outre le désir de lancer une star féminine en tête.

Disney a certainement bouleversé beaucoup de fans quand ils ont abandonné très publiquement le personnage principal Johnny Depp à la suite de son divorce qui a fait la une d’Amber Heard, bien que le studio ait économisé environ 90 millions de dollars sur le contrat lucratif de l’acteur pour continuer à jouer Jack Sparrow . Cependant, à la suite d’une série de révélations dans le procès entre les deux ex-conjoints, nous entendons maintenant que l’homme de 56 ans pourrait être prêt à reprendre son rôle de signature nominé aux Oscars dans le sixième film à venir.

Cliquer pour agrandir

Selon nos informations – qui proviennent des mêmes sources qui nous ont dit que National Treasure 3 était en développement l’année dernière, et que Disney faisait une suite Aladdin bien avant son annonce officielle – la récente tournure des événements dans la bataille juridique de Depp et l’écrasante le soutien du public en sa faveur a amené certains des dirigeants de Mouse House à faire pression pour son retour dans les coulisses. Et étant donné que ce sont les mêmes sources qui ont également déclaré l’année dernière que le studio faisait un remake en direct de Bambi, nous n’avons aucune raison d’en douter.

S’il revenait cependant, Jack Sparrow jouerait plus un rôle de soutien, similaire à la façon dont il était utilisé dans Curse of the Black Pearl, le rôle principal étant toujours une femme pirate. Comment exactement il aurait pris en compte l’histoire, que nous ne savons pas encore, mais en tout cas, il y a déjà eu des pétitions lancées pour le faire réembaucher qui ont amassé des milliers de signatures et cet objectif se rapproche désormais de la réalité. En outre, comme l’un des personnages de films les plus populaires du siècle, beaucoup de gens auraient peu d’intérêt pour un pirates des Caraïbes film qui ne comportait pas le capitaine Jack Sparrow et en tant que tel, nous avons croisé les doigts pour qu’il puisse revenir.