Disney envoie des avis de retrait pour les produits Baby Yoda Etsy – / Film

Dans un monde en évolution rapide dans lequel les tendances émergent et disparaissent en un clin d’œil, la décision de Disney de ne pas produire de produits Baby Yoda avant Le MandalorienLa sortie du jeu était un pari pour le studio. Bien sûr, ils ont conservé une révélation surprise à la fin du premier épisode. Mais ils ont également créé une opportunité pour les vendeurs indépendants de répondre aux réclamations du public pour tout ce qui concerne Baby Yoda jusqu’à ce que davantage de marchandises officielles puissent être produites en masse.

Un nouveau rapport indique que Disney cible désormais les boutiques Etsy populaires et envoie des avis de retrait pour les articles liés à Baby Yoda.

Un journaliste de The Verge s’est entretenu avec plusieurs personnes qui vendent des articles via Etsy, la boutique en ligne indépendante célèbre pour ses produits vintage ou faits à la main, et a appris que Disney avait envoyé des avis de retrait à Etsy, qui a ensuite supprimé les listes de ces vendeurs pour les bébés populaires. Articles liés à Yoda comme des peluches, des poupées et des sacs à dés. La suppression des annonces a provoqué des maux de tête pratiques pour les vendeurs et les acheteurs, les livraisons étant retardées «car ils essayaient de rapprocher les commandes dans le système d’Etsy entre les anciennes et les nouvelles annonces». La plupart des annonces qui ont été supprimées étaient très populaires, une ayant plus de 2000 vues et une autre apparemment gagnant 100-200 vues par jour.

Les vendeurs ont attiré l’ire de la Mouse House pour avoir utilisé des mots comme «Star Wars», «The Mandalorian» et «Yoda» dans leurs descriptions de produits – des mots qui sont tous protégés par les droits d’auteur de The Walt Disney Company. Il est facile de comprendre pourquoi la méga-société ne serait pas ravie que d’autres personnes tirent de l’argent de la propriété intellectuelle de Disney – elles ont tous les droits légaux d’émettre ces avis de retrait. Mais aussi … comme, allez, Disney. Tu vas très bien. Donnez une pause à ces vendeurs indépendants, vous savez? Une partie de moi se demande s’ils ne font que cela pour éviter de créer un précédent potentiellement mauvais (s’ils laissent cette diapositive, quelle est la prochaine étape?), Ou s’ils sont vraiment inquiets à l’idée que les vendeurs indépendants prennent des affaires potentielles loin de leur déjà débordant coffres.

Tous les articles liés à Baby Yoda n’ont pas encore été supprimés d’Etsy… pour le moment. The Verge souligne qu ‘”il y a encore des milliers d’annonces sur le site qui vendent de manière flagrante des produits” Baby Yoda “et” Mandalorian “”, donc si vous n’avez pas la patience ou l’intérêt d’attendre que les marchandises officielles arrivent dans les rayons, il apparaît si votre meilleure action serait de passer une commande maintenant avant que le reste de ces magasins ne reçoive leur propre avis de retrait.

Articles sympas du Web: