Disney essayant d’empêcher les jouets Bootleg Baby Yoda d’être vendus sur Etsy

Tout le monde aime Baby Yoda, droite? Cela semble certainement le cas, car la star de Disney Plus “The Mandalorian” est de loin l’aspect le plus parlé du nouveau spectacle à succès. Qu’il joue avec les commandes du vaisseau du personnage titulaire ou utilise ses pouvoirs de Force pour arrêter un Mudhorn déchaîné, les téléspectateurs ne peuvent tout simplement pas en avoir assez de lui.

Bien sûr, il a également pris d’assaut Internet, avec des gens désireux de mettre la main sur toutes les marchandises qu’ils peuvent. Mais à cet égard, la tournure des événements a été quelque peu décevante. Vous voyez, l’immense popularité de Baby Yoda a pris la Mouse House au dépourvu et ils n’ont pas été en mesure de publier quelque chose de remarquable pour la saison des fêtes. Mais heureusement, Etsy était là pour sauver la situation.

Oui, certaines personnes très astucieuses et créatives ont commencé à créer leur propre merch sur Etsy, beaucoup étant également assez impressionnants. Beaucoup d’articles fabriqués à la main sont également devenus des succès viraux, avec beaucoup de ces jouets et tout le reste. Et bien que ce soit une bonne nouvelle pour les fans, il semble que Disney n’en soit pas trop content.

Selon The Verge, le studio émet maintenant des avis de retrait, demandant à Etsy de supprimer toutes les listes de marchandises bootleg Baby Yoda. D’après ce que nous comprenons, ces avis ciblent des articles qui incluent les mots “Star Wars”, Yoda “et” Mandalorian “dans la liste, de nombreux vendeurs signalant que leurs listes ont été supprimées du site. Et la chose la plus intéressante à ce sujet est le timing.

Comme nous le savons tous, Disney s’apprête enfin à commercialiser des produits Baby Yoda sous licence officielle.Il semblerait donc qu’ils essaient de vider le marché, pour ainsi dire, afin qu’ils aient plus d’espace pour vendre leurs propres produits. Et bien qu’ils aient techniquement le droit légal de fermer ces vendeurs Etsy et de supprimer les listes d’articles fabriqués à la main, il semble toujours un peu dommage de le faire compte tenu de la popularité que certains de ces jouets ont connue.

Dites-nous, cependant, que pensez-vous de tout cela? Disney devrait-il sévir contre Etsy? Ou la Mouse House devrait-elle se détendre un peu et laisser Internet avoir tout Baby Yoda marchandise qu’il veut? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous.