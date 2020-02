Disney + est désormais disponible directement sur VIZIO SmartCast

Vizio a annoncé que Disney + est désormais disponible sur sa SmartCast Smart TV; s. Alors que les utilisateurs de VIZIO ont pu diffuser Disney + sur SmartCast via Apple AirPlay 2 et Chromecast intégré, cette mise à jour permet aux téléspectateurs de lancer l’application et de rechercher du contenu Disney + directement à partir de l’écran d’accueil de SmartCast.

Disney + offre aux consommateurs la possibilité de profiter de leurs films et émissions de télévision préférés de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic – en plus des originaux exclusifs Disney + – en haute qualité avec prise en charge de la lecture vidéo jusqu’à 4K UHD et HDR. L’application Disney + est disponible sur la plate-forme SmartCast aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico, et les utilisateurs de ces emplacements peuvent trouver et s’abonner via la ligne des applications sur SmartCast Home ™ ou via l’application SmartCast Mobile.

«Chez VIZIO, nous travaillons toujours pour offrir la meilleure expérience de divertissement à domicile à nos utilisateurs», a déclaré Bill Baxter, directeur de la technologie chez VIZIO. «Nous sommes ravis d’intégrer Disney + sur la plate-forme SmartCast pour permettre aux téléspectateurs d’accéder à encore plus de contenu à apprécier.

Allez-vous regarder Disney + sur votre Vizio Smart TV?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.