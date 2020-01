Disney + est l’application la plus téléchargée en Amérique – / Film

Enfin, les choses se retournent pour Disney! Disney +, le nouveau service de streaming de la méga-entreprise, n’existe que depuis quelques mois – et pourtant, il est déjà devenu l’application la plus téléchargée en Amérique. Depuis son lancement en novembre 2019, l’application a été téléchargée plus de 30 millions de fois. Bien que ce succès ne puisse pas être entièrement attribué à Baby Yoda, nous allons simplement prétendre qu’il l’est.

Les trackers de données de SensorTower ont révélé que Disney + est l’application la plus téléchargée du pays, devançant les applications populaires comme TikTok et YouTube. Et oui, il a même battu Netflix. Voici un tableau pour vous donner une idée de la popularité de l’application.

Comme ils le rapportent, «Le lancement de Disney + à la mi-novembre était sans précédent aux États-Unis. Ses 31 millions de téléchargements au quatrième trimestre 2019 étaient plus du double du total de la prochaine application la plus proche, TikTok.»

Sur l’App Store, «Disney + était également la meilleure application de l’App Store aux États-Unis. Elle a mis fin au quatrième trimestre de YouTube au premier rang.» Et sur Google Play, «Disney + avait plus de 12 millions d’installations américaines au quatrième trimestre 2019. Aucune application avait dépassé les 10 millions de téléchargements américains sur Google Play en un quart depuis Messenger en 2017. »

Voici des graphiques pour les téléchargements sur l’App Store et Google Play, ainsi que les téléchargements globaux, pour vous donner une meilleure idée de ce à quoi cela ressemble.

Sur les 31 millions de téléchargements, plus de 18 millions provenaient de l’App Store et plus de 12 millions de Google Play. En d’autres termes, Disney + porte vraiment ses fruits pour la Maison de la souris. Et ça va, je suppose! Écoutez, il est difficile de devenir très excité par ce genre de chose – le succès de Disney n’a rien de nouveau à ce stade. Mais je suis sûr que tout le monde dans l’entreprise célèbre une autre victoire. J’ai contacté la principale attraction de Disney +, Baby Yoda, pour commenter. Sa réponse: “Je ne suis pas réel. Je suis une marionnette. “

Disney + n’a toujours pas été lancé au Royaume-Uni, ce qui signifie que ces chiffres n’augmenteront probablement que dans le monde prochainement.

