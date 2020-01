Disney et Lucasfilm arrêtent la production de la série Obi-Wan

Dans un moment plus que dramatique pour les fans de Star Wars, il a été signalé que la production de la série Obi-Wan Kenobi pour le service de streaming Disney + serait arrêtée indéfiniment, comme Collider l’a signalé initialement. Inutile de dire que c’était une mauvaise nouvelle d’imaginer que le retour d’Ewan McGregor en tant que maître Jedi pourrait être interrompu, mais l’acteur lui-même a déclaré qu’il n’y avait rien à craindre. Et j’espère que oui.

Apparemment, le retard dans la production d’Obi-Wan n’a à voir qu’avec une seule raison: le script ou les scripts. Puisqu’ils ne sont tout simplement pas prêts et Disney semble préférer attendre un peu plus longtemps que de finir par travailler avec un script peu ambitieux. Selon les sources du Hollywood Reporter, sur les six scripts prévus, il n’y en a que deux, assurer “que l’histoire est devenue un problème et que l’ensemble du paquet a été jeté”, en plus de Lucasfilm, recherche actuellement un nouvel écrivain qui parvient à raconter une histoire plus originale. On pense que la prémisse, d’un Kenobi prenant soin des jeunes Luke et Leia, était trop similaire à The Mandalorian.

Cependant, McGregor a déjà dit qu’il n’y avait rien à craindre:

«Il a glissé jusqu’à l’année prochaine, c’est tout. Les scripts étaient vraiment bons, “ dit McGregor. “Maintenant que l’épisode IX est sorti et que tout le monde à Lucasfilm a plus de temps à consacrer à l’écriture, ils ont estimé qu’ils voulaient plus de temps pour écrire les épisodes”, a-t-il déclaré à IGN.

Dans une interview à Comicbook, l’acteur a déclaré que la série aurait la même date de sortie, tout en niant que la série avait également subi une réduction des épisodes, de six à seulement quatre chapitres. Espérons que cela ne devienne pas très bientôt quelque chose de plus qu’une simple peur.

La série Obi-Wan Kenobi sera dirigée par Deborah Chow, et si rien n’empire, sa sortie devrait se poursuivre sans délai. Il n’a pas de date de sortie.

