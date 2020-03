Disney et Netflix reportent les productions de coronavirus

Les sorties mondiales des films que nous aimons comme James Bond ne sont pas la seule chose dans l’industrie cinématographique qui soit affectée par COVID-19. Récemment, deux des plus grands producteurs mondiaux, Disney et Netflix, ont reporté la réalisation de tous leurs films et séries télévisées.

En parlant spécifiquement de Netflix, la plate-forme ne fait toujours aucune annonce officielle, mais le journaliste du New York Times, John Koblin a révélé que la société suspendra ses productions pour une période minimale de deux semaines aux États-Unis et au Canada.

JUSTE DANS: Netflix arrête la production de toutes les séries télévisées et films scénarisés aux États-Unis et au Canada pendant au moins deux semaines, me disent deux personnes informées des plans. Cela affectera des dizaines d’émissions / films.

Pour le moment, les films et séries exacts qui affecteront cette décision ne sont pas connus, mais nous savons que Stranger Things 4 est actuellement en cours de production.

Pour sa part, Disney a suspendu ses productions en direct en raison de la pandémie de coronavirus. Les films concernés comprennent ceux qui étaient à quelques jours du démarrage et ceux qui tournaient déjà. Un exemple en est la production de La Sirenita, à seulement 9 jours du tournage.

La liste complète des films que Disney reporte est la suivante: Peter Pan & Wendy ainsi que Shrunk, la suite du classique Darling des années 80, j’ai rétréci les enfants. La liste comprend également Seul à la maison, Le drame d’époque de Ridley Scott, The Last Duel et le thriller de Guillermo del Toro Nightmare Alleyd.

Bien que ce coronavirus ait l’ensemble de l’industrie en crise, Netflix, ainsi que d’autres sociétés de divertissement à domicile, n’a pas souffert autant qu’ils le prévoyaient. Les gens décident de rester à la maison pour utiliser leurs services, ce qui est avantageux pour eux.