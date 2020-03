Disney et Sony ne participeront pas aux premières de films Marvel

Disney éliminé la première d’un de ses films prévu pour 2021, et l’on soupçonne que la principale raison de cette décision pourrait être d’éviter le verrouillage avec la sortie d’un film mystérieux qui pourrait faire partie du Sony Spiderverse. Ce qui nous fait penser que les deux studios ont prévu que leurs sorties Marvel ne rivalisent pas.

Selon ., la première du nouveau film Disney devait avoir lieu le 8 octobre 2021. Cependant, pour le moment, la sortie de cette cassette a été reportée. The Mouse House n’a pas officiellement expliqué ses motifs … mais tout semble indiquer que la décision aurait été prise car le possible spider-off de Spider-man, comme Morbius et Vemon 2, sera publié le même jour. Compte tenu des circonstances, il est très possible que les deux films parlent de projets liés à l’univers Marvel.

Le lancement de la première bande-annonce de Morbius a confirmé l’imminence: que Sony et Disney rejoindront bientôt leurs univers, avec de multiples références au MCU. Comme l’apparition inattendue de Vulture (Michael Keaton) dans le prochain film avec Jared Leto, en plus du filtrage d’une série d’images qui a également confirmé la connexion du Sony Spiderverse avec le MCU, qui montrent comment Spidey sera affiché comme un criminel à Morbius.

On suppose que les retombées Marvel Sony suivantes ils peuvent être l’action en direct sur Black Cat, Kraven the Hunter, Spider-Woman et même le Sinister Six, mais ce n’est pas encore un fait. Spider-man devrait également faire son premier caméo dans Vemon 2, qui sortira en octobre 2020, tandis que Morbius a un lancement prévu pour le 31 juillet.

