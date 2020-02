Disney Fairy Tale Weddings Épisode 201 – Marching Down The Aisle Disney + Review

Disney’s Fairy Tale Weddings revient pour une deuxième saison à Disney + le jour le plus romantique de l’année, la Saint-Valentin! À l’origine une série sur Freeform, ce spectacle a fait le saut pour être une série Disney + Original et c’est un ajustement parfait. Ce spectacle est super doux et brillant, il rend tout incroyable et chaque personne est pleine d’amour pour tout le monde. C’est un beau spectacle de bien-être, car Disney apporte un peu de magie à la vie de ces couples.

Cet épisode se concentre sur deux couples, un couple se marie à Disneyland et un autre se rend au complexe Aulani à Hawaï pour une belle proposition. Les deux couples semblent super adorables et complètement amoureux l’un de l’autre. Nous en apprenons un peu plus sur leur histoire ensemble, leurs problèmes qu’ils ont surmontés et rencontrons des membres de leur famille. Tout cela contribue à mieux mettre en place les histoires d’amour.

Un avantage pour les téléspectateurs de Disney +, est que la durée d’exécution de cet épisode est un peu plus courte que sur les épisodes «Freeform» de la saison 1 (qui sont également disponibles sur Disney +), car Disney + n’a pas besoin de s’adapter à une plage horaire prévue avec publicités, que la saison originale devait faire, l’épisode arrive à un peu plus d’une demi-heure. Ce qui, je pense, améliore encore plus le flux de l’épisode, car il n’est pas nécessaire de récapituler ou de le modifier pour les pauses commerciales.

Il y a un gros éléphant dans la pièce (et je ne parle pas de Dumbo), avec cette série car il y a évidemment un gros aspect promotionnel dans cette série. Tout se déroule à Disney Resorts, cet épisode ayant deux emplacements, Disneyland en Californie et Disney Aulani Resort à Hawaï. Ceci est juste une grande pièce promotionnelle pour amener d’autres couples à planifier leur moment «Disney», soit une proposition de mariage, une lune de miel ou un mariage, car c’est une synergie d’entreprise complète, j’ai même reçu un e-mail aujourd’hui à propos de la collection de mariage de Disney lors de la rédaction de cette critique ! Mais cela ne me dérange pas du tout, parce que les histoires de couples et l’amour dans leurs yeux, la façon dont les familles réagissent aux moments forts et la beauté de leurs mariages, c’est adorable.

Si vous planifiez actuellement un mariage ou une proposition, c’est une excellente série à regarder, bien que si vous souhaitez laisser quelques indices à votre partenaire, je vous suggère de le mettre chaque semaine lorsque les nouveaux épisodes tomberont!

Mais méfiez-vous, cette série se déroule sans frais, je ne peux pas imaginer combien ces mariages coûtent et les créateurs de spectacles semblent vouloir garder cet aspect loin des pensées de quiconque. Faire voler une fanfare entière à Disneyland ou toute une famille pour séjourner à Aulani ne sera pas bon marché. Je détesterais que les couples espèrent, donc si vous prévoyez un mariage à Disney, gardez vos attentes sous contrôle, à moins que l’argent ne soit pas un problème.

Je pensais que c’était un joli premier épisode et peut-être que c’était juste les vibrations de la Saint-Valentin ou que j’avais trop de chocolat aujourd’hui, mais la proposition m’a fait pleurer, car la proposition était si belle, bien que mon esprit ait commencé à errer loin dans la logistique de la façon dont ils l’ont fait!

Une excellente façon de lancer une nouvelle série pour Disney + et si vous pouvez accepter que ce soit une publicité limite pour les activités de mariage de Disney, profitez des beaux moments et plongez dans l’amour! Parce que je l’ai vraiment apprécié.

Note 4 sur 5!

