Disney + fait revivre la famille fière avec une distribution de voix originale

Selon The Hollywood Reporter, Disney + renaît La famille fière sitcom familiale animée 18 ans après la première de l’émission sur Disney Channel. Le casting de voix d’origine, ainsi que les producteurs exécutifs originaux, le créateur Bruce W. Smith et Ralph Farquhar, sont de retour pour La famille fière: Louder and Prouder.

La distribution de voix originale comprend Kyla Pratt comme Penny Proud, Tommy Davidson comme Oscar Proud, Paula Jai ​​Parker comme Trudy Proud, Jo Marie Payton comme Suga Mama, Karen Malina White comme Dijonay Jones, Soleil Moon Frye comme Zoey Howzer et Alisa Reyes comme LaCienega Boulevardez . Cedric the Entertainer sera également de retour en tant qu’oncle Bobby Proud.

La série originale a été diffusée de 2001 à 2005 et a été saluée pour ses messages sur l’inclusion et la diversité culturelle. La série primée s’est terminée par un téléfilm en 2005, et toutes les saisons précédentes sont actuellement disponibles en streaming sur Disney +.

«Dans notre esprit, la série ne s’est jamais vraiment éteinte, car il nous restait encore des tonnes d’histoires à raconter. C’est le moment idéal pour ramener ce spectacle, et nous avons hâte d’emmener les fans, anciens et nouveaux, dans ce voyage avec nous, “ Smith et Farquhar ont déclaré dans une déclaration conjointe.

La famille fière: Louder and Prouder est actuellement en production chez Disney Television Animation. Smith et Farquhar sont à la barre et retrouvent Calvin Brown Jr., qui est co-exécutif de la production de la série ainsi que rédacteur de l’histoire.