‘Disney Fam Jam’ arrive bientôt sur Disney Channel

Disney a annoncé les détails de la première série de compétitions de danse familiale de Disney Channel, «Disney Fam Jam», qui sera diffusée le Dimanche 23 février (20 h 25 HNE / HNP), sur Disney Channel et l’application DisneyNOW. Nous devrions donc nous attendre à ce que la série arrive sur Disney + après avoir terminé sa diffusion sur Disney Channel.

«Disney Fam Jam» est inspiré des cours de danse du chorégraphe Phil Wright «The Parent Jam», qui sont diffusés en ligne et sont devenus une sensation virale. Ariel Martin et Trevor Tordjman, stars du prochain film original de Disney Channel “ZOMBIES 2”, co-animeront la série Multicam d’une demi-heure.

Chaque épisode de la série de compétitions mettra en vedette deux familles avec des enfants qui toucheront le sol pour voir lequel sera couronné champion de «Disney Fam Jam». À la fin de chaque épisode, le public du studio votera pour leur famille de danse préférée, ce qui permettra aux gagnants de remporter un prix de 10 000 $ avec un trophée «Disney Fam Jam».

Wright emmènera le public dans les coulisses alors qu’il apprendra à connaître chaque famille et comment la danse joue un rôle dans leur vie. Les familles apprendront la chorégraphie de Wright et maîtriseront leurs mouvements spéciaux pendant la répétition de leur grande performance sur scène. Martin et Tordjman rejoindront Wright sur la scène électrisante de «Disney Fam Jam», où les familles se réunissent pour concourir devant le public du studio.

Phil Wright est un professeur de danse et chorégraphe de renommée mondiale. Il a créé et fondé «The Parent Jam». Il parcourt le monde en réunissant les familles et les élèves pour fournir des encouragements et de la positivité dans chaque classe de danse. Wright a travaillé avec certains des meilleurs artistes d’aujourd’hui, notamment Lil Nas X, Will Smith, MC Hammer, TLC et G-Eazy ft. Cardi B.

À tout juste 18 ans, Ariel Martin est une actrice, chanteuse, entrepreneure et auteure accomplie. En plus de jouer dans le film original de Disney Channel «ZOMBIES 2», Martin est une sensation des médias sociaux, avec plus de 40 millions de followers sur toutes les plateformes.

Trevor Tordjman a récemment repris son rôle de Bucky, la pom-pom girl en chef de Seabrook High, dans le film original de Disney Channel «ZOMBIES 2», la suite très attendue de «ZOMBIES». Danseur accompli, Tordjman est surtout connu pour son rôle de habitué de la série. sur cinq saisons du drame de danse «The Next Step», l’émission pour adolescents la mieux notée sur la chaîne Family du Canada.

«Disney Fam Jam» est une production de Matador Content. La série est produite par Jay Peterson, Todd Lubin et James Sunderland («Lip Sync Battle»), Irene Dreayer («The Suite Life of Zack & Cody») et Phil Wright.

