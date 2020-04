Disney Family Singalong Review | À l’affiche Disney Plus

Avec des gens du monde entier qui restent à la maison, beaucoup d’entre nous recherchent quelque chose d’amusant à regarder et Disney’s Family Singalong est un moyen idéal pour rassembler les gens.

Ce spécial a attiré plus de 10 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion sur ABC la semaine dernière et il a rapidement été ajouté à Disney +, où ce sera sans aucun doute un énorme succès. C’est la collaboration ultime de style YouTube, avec des chanteurs majeurs impliqués, notamment Beyonce, Ariana Grande, Josh Gad, Luke Evans, Christina Aguilera, Donny Osmond, Auli’i Cravalho et bien d’autres.

L’une des choses qui rend ce spectacle spécial, c’est qu’il s’agit simplement de s’amuser, avec des célébrités qui proposent des spectacles depuis leur propre domicile. Certaines célébrités le prennent très au sérieux, réalisant d’excellentes performances, tandis que d’autres font simplement participer leur famille, avec leurs enfants et leurs partenaires chantant avec eux, ce qui est un bon mélange.

C’est une émission qui n’aurait pas fonctionné l’année dernière, elle serait considérée comme une télévision bon marché, car certaines séquences à la maison sont un peu délirantes, certaines des stars sont évidemment habituées à enregistrer à la maison et disposent d’un équipement de haute qualité. Mais en ces temps étranges, cela fonctionne complètement, d’autant plus que l’équipe derrière la série a fait un excellent travail en la retravaillant ensemble, en la gardant agréable et serrée, donc c’est amusant à regarder.

La plupart des chansons incluent également la balle rebondissante «Singalong» classique au bas de l’écran pour que les gens puissent chanter avec eux, tout comme ces versions de vidéos personnelles! Donc, cela facilitera la participation des enfants (et des adultes). Je soupçonne que cette émission spéciale sera regardée à répétition par de nombreux abonnés Disney + pendant qu’ils doivent rester à la maison. Une fois que nous serons tous revenus à la normale, ce spécial ne sera peut-être pas quelque chose que les gens reviendront, mais pour l’instant. C’est un grand divertissement.

Avec plus de 20 performances différentes réduites en 52 minutes, certaines de mes performances préférées du spectacle incluent le numéro de danse d’ouverture de Derek Hough, Hayley Erbert et Julianne Hough. C’était maladroit, mais amusant. J’ai également beaucoup apprécié la performance de Gaston de Josh Gad, Luke Evans et Alan Menken. Luke Evans s’est vraiment lancé!

Une chose qui m’a frappé, c’est qu’elle a vu toutes les célébrités se rassembler et montrer leur soutien aux travailleurs clés lors de la finale. Contrairement au concert One World Together At Home, qui a également été diffusé à travers le monde la semaine dernière, en enlevant chaque célébrité en disant une chose similaire avant chaque représentation, il a maintenu le rythme beaucoup plus rapidement et j’ai donc trouvé cela plus agréable.

J’ai été vraiment impressionné par cette spéciale, elle était légère, édifiante et amusante à regarder. En ce moment, c’est une distraction parfaite du monde réel et nous rappelant tous que “nous sommes tous dans le même bateau!”.

Note 4 sur 5!

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.