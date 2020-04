Disney Family Singalong: Volume 2 à venir cette fête des mères à ABC

Après l’énorme succès de Disney Family Singalong, qui a attiré 13 millions de téléspectateurs pour la première diffusion sur ABC, il a été annoncé que Disney Family Singalong: Volume II arrivera à ABC le dimanche 10 mai à 7 / 6c. Ce spécial de la fête des mères sera à nouveau présenté par Ryan Seacrest et verra encore plus de stars chanter vos chansons préférées de Disney. abc

The Disney Family Singalong: Volume II sensibilisera à Feeding America. Claire Babineaux-Fontenot, PDG de Feeding America, a déclaré:

«La famille Disney Singalong a été un bel événement qui a réuni des millions de ménages à travers le pays, remplissant nos cœurs de joie et de chants, et fournissant également une nourriture indispensable pour remplir le ventre de nos voisins confrontés à la faim. Collaboratrice incroyable depuis près d’une décennie, The Walt Disney Company a financé des banques alimentaires du réseau, élaboré des annonces de service public et mobilisé le public pour aider à fournir l’équivalent de près de 100 millions de repas aux enfants et aux familles. Nous ne pouvons pas remercier suffisamment Disney pour son soutien durable. »

Le premier Disney Family Singalong est disponible en streaming maintenant sur Disney +, donc le deuxième volume devrait être disponible sur Disney + peu de temps après sa diffusion sur ABC.

Avez-vous hâte de voir un deuxième volume du Disney Family Singalong?

