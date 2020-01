Disney fera une version en direct de “Bambi”

Un autre nouveau remake “live-action” est en route depuis Disney, car Variety rapporte que Disney travaille actuellement sur un remake de “Bambi”.

Tout comme “Le Roi Lion” et “Le Livre de la Jungle”, ce film utilisera un CGI photo-réaliste pour créer les animaux. L’histoire de Bambi se déroule de saison en saison tandis que le jeune prince de la forêt apprend la vie, l’amour et les amis.

Disney a fait venir les scénaristes Geneva Robertson-Dworet, qui a précédemment travaillé sur “Captain Marvel” et Lindsey Beer, qui a récemment travaillé sur “Sierra Burgess Is a Loser”. Un film sera produit par Depth of Field, dirigé par Chris et Paul Weitz.

Après l’énorme succès d’autres remakes d’action en direct comme “Le Roi Lion”, “Le Livre de la Jungle”, “Aladdin” et d’autres, ce n’est pas une grande surprise de voir Disney retourner dans son large pool de franchises pour un autre gros blockbuster. Disney travaille déjà sur une nouvelle version de “The Little Mermaid” et “Peter Pan”, avec “Mulan” qui sortira plus tard cette année.

On ne sait toujours pas si ce sera un Disney + Original ou à venir en premier, bien qu’avec le succès de “The Jungle Book” et “The Lion King”, il semble plus probable qu’il soit d’abord sorti dans les cinémas.

Voulez-vous une version en direct de “Bambi”?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.