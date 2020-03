Disney + ferait avancer son lancement au Mexique

En dépit d’être critiqué pour avoir un catalogue moyen, Disney + est l’une des plateformes que plus d’un attend au Mexique, en particulier pour inclure certaines des franchises les plus importantes du moment, telles que les films de Marvel Studios, Star Wars, Pixar et Disney, en plus de toutes les saisons des Simpsons.

Malheureusement, Disney avait initialement annoncé que son lancement sur notre territoire se poursuivrait jusqu’en 2021. Puis il a reculé, et a annoncé qu’il porterait l’arrivée du service de streaming à 2020, mais sans préciser de date précise.

Tout indiquait que Disney + lancerait en Amérique latine jusqu’en novembre, à la date anniversaire du lancement aux États-Unis. Mais juste aujourd’hui, le 24 mars, jour où le service a atteint 7 pays en Europe, dont l’Espagne, La rumeur a commencé à se répandre que son lancement au Mexique serait avancé.

La source la plus citée est un compte d’actualités non officiel de Disney sur Twitter:

L’idée n’est pas folle, surtout parce qu’à cause de COVID-19, aurait un public avide de divertissement sans quitter la maison. De plus, Disney a fait avancer le lancement en Europe pour la même raison, afin de profiter de la pandémie pour proposer une offre de divertissement aux personnes en quarantaine. Pour aggraver les choses, l’un des signes de l’avancement du lancement de la plateforme sur le vieux continent, avant l’annonce officielle, a été l’activation des réseaux sociaux Disney + dans cette région. Quelque chose de similaire se produit de ce côté de l’étang, puisque Disney + a déjà commencé à activer ses réseaux sociaux pour l’Amérique latine. Pour le moment, son compte officiel sur Instagram est déjà actif et vérifié.

Il est probable que bientôt nous verrons le reste des réseaux officiels et la date de lancement sera annoncée. Cependant, tout est encore spéculation, car il n’y a pas de position officielle de l’étude, mais il serait logique d’avancer le lancement du service, d’autant plus que Disney est l’une des sociétés de divertissement qui a le plus perdu en valeur, à cause du coronavirus COVID 19, et avoir de nouveaux revenus l’aiderait réévaluer.

