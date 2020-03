Disney ferme plusieurs productions en raison de problèmes de coronavirus

Disney a annoncé la fermeture de la production de plusieurs longs métrages en raison de préoccupations concernant la pandémie de coronavirus.

L’épidémie de coronavirus a incité les gouvernements et les entreprises à prendre des précautions afin de minimiser la propagation de la maladie, y compris la suspension de la production de projets de films et de télévision à travers le monde. Maintenant, Disney a annoncé qu’il suspendrait également la production de plusieurs longs métrages, y compris ceux qui étaient déjà en tournage et ceux qui étaient sur le point de commencer. Un porte-parole de Disney a fait la déclaration suivante sur la décision de suspendre la production de certains de ses films en direct à la suite de la pandémie de coronavirus:

«Bien qu’il n’y ait eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur nos productions, après avoir pris en compte l’environnement actuel et les meilleurs intérêts de notre casting et de notre équipe, nous avons pris la décision de suspendre la production de certains de nos films en direct pour une courte période. temps. Nous continuerons d’évaluer la situation et de recommencer dès que possible. »

Parmi les projets concernés, la fermeture est le remake en direct de Disney de The Little Mermaid, qui n’était qu’à neuf jours du début de la production à Londres.

Les projets qui étaient dans la phase de pré-production et qui seront maintenant retardés incluent Peter Pan & Wendy et la nouvelle suite Honey, I Shrunk the Kids. Les films en cours de production qui vont maintenant s’arrêter incluent le redémarrage de Home Alone, The Last Duel de Ridley Scott, Nightmare Alley de Guillermo del Toro.

La décision de Disney intervient après l’arrêt de la production de Shang-Chi et des légendes des dix anneaux des studios Marvel suite au choix du réalisateur Destin Daniel Cretton de se placer sous auto-isolement après la recommandation d’un médecin. De plus, l’impact du coronavirus a incité Disney à repousser les dates de sortie de Mulan, The New Mutants et Antlers.

Source: The Hollywood Reporter

