Disney fermera ses parcs indéfiniment en raison du Coronavirus COVID-19

Lorsque l’épidémie de coronavirus COVID-19 a commencé aux États-Unis, The Walt Disney Company a été l’une des premières sociétés à fermer des installations, en particulier ses parcs d’attractions. Il était initialement prévu que Disneyland et Walt Disney World soient fermés jusqu’à la fin mars, peMais maintenant, la société a déclaré qu’elle prolongerait cette fermeture indéfiniment.

“Bien qu’il y ait encore beaucoup d’incertitude concernant les impacts de COVID-19, la sécurité et le bien-être de nos clients et employés restent la priorité absolue de The Walt Disney Company – a déclaré Walt Disney Company dans un communiqué et a ajouté – En conséquence de cette pandémie sans précédent et conformément aux orientations fournies par les experts de la santé et les représentants du gouvernement, Disneyland Resort et Walt Disney World Resort resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. »

Dans la déclaration, The Walt Disney Company explique que Il paie les membres de son équipe depuis la fermeture des parcs et continuera de le faire jusqu’au 18 avril, sans entrer dans les détails de ce qui se passera par la suite.

À l’heure actuelle, tous les parcs Disney dans le monde restent fermés, y compris leurs emplacements à Tokyo, Hong Kong, Paris et Shanghai. Le Shanghai Disney Resort a repris le 9 mars partiellement ses achats, ses restaurants et ses autres activités récréatives, bien que le parc à thème principal reste fermé.

