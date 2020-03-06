Disney + France dévoile sa programmation

Disney + sera lancé en France le 24 mars et Disney a publié une liste de tout ce qui arrivera au nouveau service de streaming le premier jour. Il est important de noter que la France a des règles plus strictes concernant les films plus récents disponibles sur les plateformes de streaming pour protéger les cinémas.
Voici la gamme complète de lancement:
CONTENUS DISNEY + * Catalogue et Créations Disney + Originals
LES FILMS
101 DALMATIENS 2: SUR LA TRACE DES HEROS 102 DALMATIENS
20 000 LIEUES SOUS LES MERS
3 ÉTOILES, 36 CHANDELLES
4 BASSETS POUR UN DANOIS À LA POURSUITE DE DEMAIN À NOUS DE JOUER
ALADDIN
ALADDIN ET LE ROI DES VOLEURS
ALEXANDER ET SA JOURNÉE ÉPOUVANTABLEMENT TERRIBLE ET AFFREUSE ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (1951)
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (2010)
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
AMERICA’S HEART & SOUL
AMIENNEMIES
AMY
ANNIE (1999)
ANTARTICA, PRISONNIERS DU FROID
ATLANTIDE, L’EMPIRE PERDU
AU ROYAUME DES SINGES
AVALON HIGH: UN AMOUR LÉGENDAIRE
BABES IN TOYLAND
BÉBÉ-SITTOR
BAMBI
BAMBI 2
BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ
BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR DES TEMPLIERS BENJI LA MALICE
BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS BIENVENUE CHEZ LES SCOUTS!
BIENVENUE CHEZ LEZ ROBINSON
BIENVENUE CHEZ TRUDY
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPTS NAINS
BOBBY DES GREYFRIARS
BRINK, CHAMPION DE ROLLER
CADENCE
CADET KELLY
CALLOWAY LE TRAPPEUR
CALVIN ET TYCO
CAMP ROCK
CAMP ROCK 2
CASEBUSTERS
CENDRILLON (1950)
CENDRILLON (2015)
CENDRILLON 2: UNE VIE DE PRINCESSE CHASSEURS DE VAMPIRE
CHÉRIE, J’AI RÉTRÉCI LES GOSSES
CHÉRIE, J’AI AGRANDI LE BÉBÉ
CHÉRIE, NOUS AVONS ÉTÉ RÉTRÉCIS
PETIT POULET
CHIENS DES NEIGES
CHIMPANZES
CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE CLOCHETTE ET LA PIERRE DE LUNE
CLOCHETTE ET LE SECRET DES FÉES
CLOUD 9, FIGURE L’ULTIME
COOL ATTITUDE, LE FILM
COQUIN DE PRINTEMPS
CROC-BLANC
DANS L’OMBRE DE MARY
DARBY O’GILL ET LES FARFADETS
DAVY CROCKETT ET LES PIRATES DE LA RIVIÈRE DAVY CROCKETT, ROI DES TRAPPEURS
DES AMOURS DE SŒURCIÈRES
DES AMOURS DE SŒURCIÈRES 2
DES VACANCES INOUBLIABLES
DESCENDANCE
DESCENDANTS 2
DINGO ET MAX
DINGO ET MAX 2: LES SPORTIFS DE L’EXTRÊME DINOSAURE
DISNEY BABYSITTING NIGHT (2016)
DOUBLE ÉQUIPE
DOUG, LE FILM
DOUMA ET SES AMIS
DRÔLES DE VACANCES
DUMBO (1941)
EMBROUILLES DANS LA GALAXIE EMILE ET LES DÉTECTIVES ESCALE IMPRÉVUE
FACE OU PILE
FANTAISIE
FANTASIA 2000
FELINS
FIDÈLE VAGABOND
FIGURE LIBRE (L’ART DU PATINAGE)
FLUBBER
FRANK ET OLLIE
FRANKENWEENIE (2012)
VENDREDI FREAKY – DANS LA PEAU DE MA MÈRE (2003)
FRÈRE DES OURS
FRÈRE DES OURS 2
FUZZBUCKET, L’AMI INVISIBLE
GEORGE DE LA JUNGLE
GEORGE DE LA JUNGLE 2
GRAINE DE HÉROS
GRANDIR
GRIZZLI
GUS
SCIE À MÉTAUX
HANNAH MONTANA: LE FILM
HANNAH MONTANA ET MILEY CYRUS: LE FILM CONCERT ÉVÈNEMENT HERCULE
MUSIQUE SECONDAIRE
ÉCOLE SECONDAIRE MUSICAL 2
ÉCOLE SECONDAIRE MUSICAL 3
HISTOIRES ENCHANTÉES
HOCUS POCUS: LES TROIS SORCIÈRES
HYPER NOËL
IMMORTELS
DANS LES BOIS – PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
INVINCIBLE
JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE
JOHN CARTER
JOHNNY KAPAHALA
JOHNNY TSUNAMI
JONAS BROTHERS: LE CONCERT ÉVÉNEMENT
JOURNAL INTIME D’UNE FUTURE STAR
SAUTEZ!
JUSTIN MORGAN AVAIT UN CHEVAL
KIM POSSIBLE, MISSION CUPIDON
KUZCO 2 – ROI KRONK
KUZCO, L’EMPEREUR MÉGALO
L’APPRENTI MILLIONNAIRE
L’APPRENTI SORCIER
L’APPRENTIE SORCIÈRE
L’ÉCOLE FANTASTIQUE
L’HISTOIRE DE PIXAR
L’INCROYABLE RANDONNÉE
L’ORDINATEUR EN FOLIE
LA BANDE À PICSOU, LE FILM: LE TRÉSOR DE LA LAMPE PERDUE LA BELLE AU BOIS DORMANT
LA BELLE ET LA BÊTE (1991)
LA BELLE ET LA BÊTE 2: LE NOËL ENCHANTÉ
LA BELLE ET LE CLOCHARD
LA BELLE ET LE CLOCHARD 2: L’APPEL DE LA RUE
LA CANE AUX ŒUFS D’OR
LA COCCINELLE À MEXICO
LA COCCINELLE À MONTE-CARLO
LA COCCINELLE REVIENT
LA COLO DES GOURMANDS
LA CONFIANCE DES CHEVAUX
LA COUR DE RÉCRÉ: LES PETITS CONTRE-ATTAQUENT
LA COUR DE RÉCRÉ: RENTRÉE EN CLASSE SUPÉRIEURE
LA COUR DE RÉCRÉ: VIVEZ LES VACANCES!
LA COURSE AU TRÉSOR
LA DAME DE KATWE
LA DRÔLE DE VIE DE TIMOTHY VERT
LA FABULEUSE AVENTURE DE SHARPAY
LA FÉE CLOCHETTE
LA FERME SE REBELLE
LA FIANCÉE DE PAPA (1961)
LA GRANDE AVENTURE DES MUPPETS
LA GRANDE PRAIRIE
LA HOTTE MAGIQUE
LA LEGENDE DE L’ETALON NOIR
LA LÉGENDE DE TARZAN ET JANE
LA MAISON DU FUTUR
LA MISSION DE CHIEN NOËL
LA MONTAGNE ENSORCELÉE (1975)
LA MONTAGNE ENSORCELÉE (2009)
LA MORSURE DU LÉZARD
LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE STAR
LA PATROUILLE FANTÔME
LA PETITE SIRENE
LA PETITE SIRENE 2: RETOUR A L’OCEAN
LA PLANÈTE AU TRÉSOR
LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
LA REINE DES NEIGES
LA STAR IDÉALE
LA TERRE SACRÉE DES BISONS
LA VOIE TRACÉE
LE BOSSU DE NOTRE-DAME
LE BOSSU DE NOTRE-DAME II: LE SECRET DE QUASIMODO
LE CHAT QUI VIENT DE L’ESPACE
LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS
LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2: LA FAMILLE VIENT DE S’AGRANDIR LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 3
PONTS LE COMBAT DE RUBY
LE CRAPAUD ET LE MAITRE D’ECOLE
LE DESERT VIVANT
LE DRAGON RÉCALCITRANT
LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE
LE FANTÔME DE BARBE-NOIRE
LE FANTOME DES MONTAGNES
LE FANTÔME DU CINÉMA
LE GANG DES CHAUSSONS AUX POMMES LE GARÇON IDÉAL
LE GARÇON QUI VENAIT DE LA MER LE GEEK CHARMANT
LE GRAND COUP DE MAX KEEBLE LE GRAND SOIR
LE JAGUAR, SEIGNEUR DE L’Amazon LE JOURNAL DE JAIMIE
LE LIVRE DE LA JUNGLE (1966)
LE LIVRE DE LA JUNGLE (2016)
LE LIVRE DE LA JUNGLE 2
LE LUTIN
LE MANOIR DE LA MAGIE
LE MANOIR HANTÉ ET LES 999 FANTÔMES
LE MONDE DE NARNIA: LE LION, LA SORCIERE BLANCHE ET L’ARMOIRE MAGIQUE LE MONDE DE NARNIA: LE PRINCE CASPIAN
LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ
LE MONDE MAGIQUE DE LA BELLE ET LA BÊTE
LE NOUVEL ESPION AUX PATTES DE VELOURS (1997) LE PLUS BEAU CADEAU DE NOËL
LE PLUS BEAU DES COMBATS
LE PRINCE ET LE PAUVRE
LE RANCH DU BONHEUR
LE RETOUR DE JAFAR
LE RETOUR DU GANG DES CHAUSSONS AUX POMMES LE ROI LION
LE ROI LION 2: L’HONNEUR DE LA TRIBU
LE ROI LION 3: HAKUNA MATATA
LE SECRET DE LA GOURDE MAGIQUE
LE SECRET DE LA PETITE SIRENE
LE SORTILÈGE DE CENDRILLON
LE TRÉSOR DE MATACUMBA
LE TRIOMPHE DE JACE
LE TROU NOIR
LEMONADE MOUTH
L’ENFER BLANC
LEROY & STITCH
LES 101 DALMATIENS (1961)
LES 101 DALMATIENS (1996)
LES 2 FONT LA «PÈRE»
LES AILES POURPRES
LES ARISTOCHATS
LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA
LES AVENTURES DE PERRI
LES AVENTURES DE PORCINET
LES AVENTURES DE POT-AU-FEU
LES AVENTURES DE ROCKETEER
LES AVENTURES DE TIGROU
LES AVENTURES DE WINNIE L’OURSON
LES AVENTURES D’HUCKLEBERRY FINN
LES AVENTURES DU PETIT GOUROU
LES CHEETAH GIRLS
LES CHEETAH GIRLS: UN MONDE UNIQUE
LES CHEETAH GIRLS 2: VIVA ESPANA!
LES CHEMINS DU TRIOMPHE
LES CHIOTS NOËL, LA RELÈVE EST ARRIVÉE
LES COPAINS CHASSEURS DE TRÉSOR
LES COPAINS DANS L’ESPACE
LES COPAINS DES NEIGES
LES COPAINS ET LA LÉGENDE DU CHIEN MAUDIT
LES COPAINS FÊTENT NOËL
LES COPAINS SUPER-HÉROS
LES PAYS OURS
LES ÉNIGMES DE L’ATLANTIDE
LES FILLES DE L’OCÉAN
LES LÉGENDES DE L’OUEST
LES MONDES DE RALPH
LES MUPPETS: ÇA, C’EST DU CINÉMA!
LES MUPPETS, LE RETOUR
LES NAUFRAGÉS DE L’ÎLE AUX PIRATES
LES NOUVEAUX HÉROS
LES PETITS CHAMPIONS
LES PETITS CHAMPIONS 2
LES PETITS CHAMPIONS 3
LES QUINTUPLÉS
LES ROBINSONS DES MERS DU SUD (1960)
LES SECRETS DE LA VIE
LES SOEURS CALLUM
LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN
LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN 2
LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN 3
LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN 4
LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE – LE FILM
LES TROIS MOUSQUETAIRES
LES VISITEURS D’UN AUTRE MONDE
L’ESPION AUX PATTES DE VELOURS (1965)
Laisse briller
JACK L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR
L’HOMME LE PLUS FORT DU MONDE
L’HONORABLE GRIFFIN
L’ILE AU TRESOR
L’ÎLE AU TRÉSOR DES MUPPETS
LILO & STITCH
LILO & STITCH 2: HAWAÏ, NOUS AVONS UN PROBLÈME! L’INCROYABLE VOYAGE
L’INCROYABLE VOYAGE À SAN FRANCISCO
LIONS D’AFRIQUE
LIZZIE MCGUIRE
LONE RANGER, NAISSANCE D’UN HÉROS
MA PIRE JOURNÉE
MA SŒUR EST INVISIBLE!
MA SŒUR EST UNE EXTRATERRESTRE
MALEFIQUE
MARY POPPINS
MAXI PAPA
MCFARLAND
MÉLODIE COCKTAIL
MERLIN L’ENCHANTEUR
MES AMIS LES OURS
MICKEY, IL ÉTAIT DEUX FOIS NOËL MICKEY, IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL MILO SUR MARS
MINUTEMEN, LES JUSTICIERS DU TEMPS MIRACLE
MIRACLE À MINUIT
MIRACLE SUR LA DEUXIÈME LIGNE MISSION G
MON AMI JOE
MON CLONE ET MOI
MON MARTIEN FAVORI
MONTE LA-D’SSUS
MOTOCROSS
MONSIEUR. BOOGEDIE
MONSIEUR. MAGOO
MULAN
MULAN 2: LA MISSION DE L’EMPEREUR
NATTY GANN
NE REGARDE PAS SOUS TON LIT
NÉS EN CHINE
NOUVELLES
NEWSIES (COMÉDIE MUSICALE)
NOËL CHEZ LES MUPPETS
NUIT MAGIQUE
OLIVER ET COMPAGNIE
UNE FOIS SUR UN MATELAS
OPÉRATION DUMBO DROP
OPÉRATION MUPPETS
OPÉRATION WALKER
OZ, UN MONDE EXTRAORDINAIRE
PAPA, LA FAC ET MOI
PETER ET ELLIOTT LE DRAGON (1977)
PETER PAN
PETER PAN 2 – RETOUR AU PAYS IMAGINAIRE
PHINÉAS ET FERB, LE FILM: VOYAGE DANS LA 2E DIMENSION PINOCCHIO
PIRATES DES CARAIBES: JUSQU’AU BOUT DU MONDE PIRATES DES CARAIBES: LA FONTAINE DE JOUVENCE PIRATES DES CARAIBES: LA MALEDICTION DU BLACK PEARL PIRATES DES CARAIBES: LE SECRET DU COFFRE MAUDIT PLANES
AVIONS 2
PLANÈTE SECRÈTE
POCAHONTAS
POCAHONTAS 2: UN MONDE NOUVEAU
POINT ZÉRO
POLLEN
BÉAT
PRÉSIDENT JUNIOR
PRINCE DE PERSE: LES SABLES DU TEMPS
PROGRAMME DE PROTECTION DE LA PRINCESSE: MISSION ROSALINDA PRINCESSE MALGRÉ ELLE
PRINCESSE SUR LA GLACE
QUELLE VIE DE CHIEN! (1959)
RAIPONCE
RASTA ROCKETT
RÊVE DE CHAMPION
COMPAGNONS ROBIN DES BOIS ET SES JOYEUX
ROBIN DES BOIS
ROX ET ROUKY
ROX ET ROUKY 2
SACRÉ PÈRE NOËL
VENTE MÔME
SALUDOS AMIGOS (1943)
SAMMY, LE JOINT DE SORTIE
SAVANT EN HERBE
SCOTT, LE FILM
SECRÉTARIAT
SKYLAR LEWIS: CHASSEUSE DE MONSTRES
SKYRUNNERS – L’ODYSSÉE DES FRÈRES BURNS
SOS DADDY
STARSTRUCK
POINT! LE FILM
SULTAN ET LA ROCK STAR
SUPER NOËL
SUPER NOËL MÉGA GIVRÉ
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
TARZAN
TARZAN 2
TEEN BEACH 2
TEEN BEACH MOVIE
LES GARÇONS: L’HISTOIRE DES FRERES SHERMAN
LES MEILLEURES HEURES
LES FANTÔMES DE BUXLEY HALL
LE LIVRE DE LA JUNGLE: L’HISTOIRE DE MOWGLI
LE SAUVAGE
TINI: LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA
TOM ET HUCK
SENTIER DU PANDA
TROIS CABALLEROS
TRON
TRON: L’HÉRITAGE
UN AMOUR DE COCCINELLE
UN CANDIDAT AU POIL
UN CHIEN ENVAHISSANT
UN COSMONAUTE CHEZ LE ROI ARTHUR
UN COSTUME POUR DEUX
UN COWBOY À HAWAÏ
UN DRÔLE DE NOËL
UN LANCER À UN MILLION DE DOLLARS
UN MARIAGE DE PRINCESSE
UN MATCH AU SOMMET
UN NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
UN PARCOURS DE LÉGENDE
UN PÈRE PAS COMME LES AUTRES
UN VENDREDI DINGUE, DINGUE, DINGUE (1977) UNDERDOG, CHIEN VOLANT NON IDENTIFIÉ UNE ÉQUIPE DE CHEFS
UNE ÉQUIPE DE NASES!
VIE DE CHIEN, VIE DE CHÂTEAU
VOLT, STAR MALGRÉ LUI
WAKING SLEEPING BEAUTY
WALT & EL GRUPO
WENDY WU
WHISPERS: LE CONTE D’UN ÉLÉPHANT
WINNE L’OURSON
WINNIE L’OURSON 2: LE GRAND VOYAGE WINNIE L’OURSON ET L’ÉFÉLANT
WINNIE L’OURSON: BONNE ANNEE
ZACH & CODY – LE FILM
ZAPPED: UNE APPLICATION D’ENFER!
ZENON ET LA DEESSE DE LA LUNE
ZENON ET LES ALIENS
ZENON, LA FILLE DU 21E SIECLE
DES MORTS-VIVANTS
ZOOTOPIE
LES SERIES
AGENT K.C. (YR 1 2014/15 EPS 1-29) AGENT K.C. (YR 2 2015/16 EPS 30-55) AGENT K.C. (YR 3 2016/17 EPS 56-81) ANDI (YR 1 2016/17 EPS 1-13)
ANDI (YR 2 2017/18 EPS 14-39)
AUSTIN & ALLY (YR 1 2011/12 EPS 1-19)
AUSTIN & ALLY (YR 2 2012/13 EPS 20-45)
AUSTIN & ALLY (YR 3 2013/14 EPS 46-67)
AUSTIN & ALLY (YR 4 2014/15 EPS 68-87)
AUX FRONTIÈRES DE L’ÉTRANGE (YR 1 1998/99 EPS 01-13) AUX FRONTIÈRES DE L’ÉTRANGE (YR 2 1999/00 EPS 14-39) AUX FRONTIÈRES DE L’ÉTRANGE (YR 3 2000/01 EPS 40-65 ) BAYMAX ET LES NOUVEAUX HEROS (COURTS-METRAGES) BAYMAX ET LES NOUVEAUX HEROS (COURTS-METRAGES) LES MEILLEURS AMIS DE TOUS LES TEMPS (YR 1 2015/16 EPS 1-19)
MEILLEURS AMIS N’IMPORTE QUAND (2 AN 2016/17 EPS 20-32) BONNE CHANCE CHARLIE (1 AN 2009/10 EPS 1-26) BONNE CHANCE CHARLIE (2 AN 2010/11 EPS 27-56) BONNE CHANCE CHARLIE (3 AN 2011 / 12 EPS 57-79) BONNE CHANCE CHARLIE (YR 4 2012/13 EPS 80-100) CAMP KIKIWAKA (YR 1 2014/15 EPS 1-21)
CAMP KIKIWAKA (YR 2 2015/16 EPS 22-42)
CAMP KIKIWAKA (YR 3 2017/18 EPS 43-58)
COUACS EN VRAC (YR 1 1996/97 EPS 1-39)
DISNEY DESCENDANTS GENERATION MECHANTS (YR 1 2015/16 EPS 1-18)
DISNEY DESCENDANTS GENERATION MECHANTS (YR 2 2016/17 EPS 19-36)
DISNEY LA GARDE DU ROI LION (YR 1 2015/16 EPS 1-28)
DISNEY LA GARDE DU ROI LION (YR 2 2016/17 EPS 29-58)
DISNEY SYDNEY AU MAX (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
DISNEY VAMPIRINA: LES MONSTRUEUSES SUR SCENE (COURTS-METRAGES) (YR 1 2017/18 EPS 1-7) DOCTEUR LA PELUCHE (YR 1 2011/12 EPS 1-26)
DOCTEUR LA PELUCHE (YR 2 2013/14 EPS 27-63)
DOCTEUR LA PELUCHE (YR 3 2014/15 EPS 64-92)
DOCTEUR LA PELUCHE (YR 4 2015/16 EPS 93-120)
DOUG (YR 1 1996/97 EPS 1-26)
DOUG (YR 2 1997/98 EPS 27-34)
DOUG (YR 3 1998/99 EPS 35-65)
ELENA D’AVALOR (COURTS-METRAGES) (YR 1 2016/17 EPS 1-10)
ELENA D’AVALOR (YR 1 2015/16 EPS 1-26)
ELENA D’AVALOR (YR 2 2017/18 EPS 27-51)
FANCY NANCY CLANCY (YR 1 2017/18 EPS 1-25)
FRANKIE & PAIGE (YR 1 2015/16 EPS 1-21)
FRANKIE & PAIGE (YR 2 2016/17 EPS 22-42)
FRANKIE & PAIGE (YR 3 2017/18 EPS 43-63)
GARGOUILLES, LES ANGES DE LA NUIT (YR 1 1994/95 EPS 1-13)
GARGOUILLES, LES ANGES DE LA NUIT (YR 2 1995/96 EPS 14-65)
GARGOUILLES, LES ANGES DE LA NUIT (YR 3 1996/97 EPS 66-78)
HANNAH MONTANA (YR 1 2005/06 EPS 1-26)
HANNAH MONTANA (AN 2 2006/07 EPS 27-56)
HANNAH MONTANA (YR 3 2008/09 EPS 57-86)
HANNAH MONTANA FOREVER (YR 4 2009/10 EPS 87-101)
HENRY CALIMONSTRE (YR 1 2012/13 EPS 1-26)
HENRY CALIMONSTRE (2 AN 2014/15 EPS 27-49)
CORY INCORRIGIBLE (YR 3 1995/96 EPS 46-67)
CORY INCORRIGIBLE (YR 4 1996/97 EPS 68-89)
CORY INCORRIGIBLE (YR 5 1997/98 EPS 90-113)
CORY INCORRIGIBLE (YR 6 1998/99 EPS 114-135)
CORY INCORRIGIBLE (7 AN 1999/00 23 EPS 136-158)
JAKE ET LES PIRATES DU PAYS IMAGINAIRE (YR 1 2010/11 EPS 1-26)
JAKE ET LES PIRATES DU PAYS IMAGINAIRE (YR 2 2011/12 EPS 27-64)
JAKE ET LES PIRATES DU PAYS IMAGINAIRE (YR 3 2013/14 EPS 65-100)
JAKE ET LES PIRATES DU PAYS IMAGINAIRE (YR 4 2014/15 EPS 101-120)
JESSIE (YR 1 2011/12 EPS 1-26)
JESSIE (YR 2 2012/13 EPS 27-54)
JESSIE (YR 3 2013/14 EPS 55-81)
JESSIE (YR 4 2014/15 EPS 82-101)
KIM POSSIBLE (YR 1 2001/02 EPS 1-21)
KIM POSSIBLE (YR 2 2002/03 EPS 22-52)
KIM POSSIBLE (YR 3 2004/05 EPS 53-65)
KIM POSSIBLE (YR 4 2006/07 EPS 66-87)
LA BANDE À DINGO (YR 1 1992/93 EPS 1-78)
LA BANDE A PICSOU (COURTS-METRAGES) (YR 1 2016/17 EPS 1-15)
LA BANDE A PICSOU (YR 1 2016/17 EPS 1-25)
LA BANDE A PICSOU (YR 2 1989/90 EPS 66-95)
LA BANDE A PICSOU (YR 3 1990/91 EPS 96-100)
LA BOUTIQUE DE MINNIE (YR 1 2011/12 EPS 1-10)
LA BOUTIQUE DE MINNIE (YR 2 2012/13 EPS 11-20) LA BOUTIQUE DE MINNIE (YR 3 2013/14 EPS 21-40) LA COUR DE RECRE (YR 1 1997/98 EPS 1-13)
LA COUR DE RECRE (YR 2 1998/99 EPS 14-26)
LA COUR DE RECRE (YR 3 1999/00 EPS 27-65)
LA LEGENDE DES TROIS CABALLEROS (YR 1 2017/18 EPS 1-13)
LA LOI DE MILO MURPHY (YR 1 2016/17 EPS 1-21)
LA MAISON DE MICKEY (YR 1 2005/06 EPS 1-26)
LA MAISON DE MICKEY (YR 3 2009/10 EPS 66-100)
LA MAISON DE MICKEY (YR 4 2011/12 EPS 101-122)
LA MAISON DE MICKEY (5 AN 2013/14 EPS 123-132)
LA MAISON DE MICKEY (YR 6 2016/17 EPS 58-76)
LA PETITE SIRÈNE (YR 1 1992/93 EPS 1-13)
LA PETITE SIRÈNE (YR 2 1993/94 EPS 14-22)
LA PETITE SIRÈNE (YR 3 1994/95 EPS 23-30)
LA REINE DES NEIGES: MAGIE DES AURORES BORÉALES (COURT-METRAGE) (YR 1 2016/17 EPS 1-4) LA VIE DE CROISIERE DE ZACK ET CODY (YR 1 2008/09 EPS. 1-21)
LA VIE DE CROISIERE DE ZACK ET CODY (YR 2 2009/10 EPS 22-51)
LA VIE DE CROISIERE DE ZACK ET CODY (YR 3 2010/11 EPS 52-73)
LA VIE DE PALACE DE ZACK ET CODY (YR 1 2004/05 EPS 1-26)
LA VIE DE PALACE DE ZACK ET CODY (YR 2 2005/06 EPS 27-65)
LA VIE DE PALACE DE ZACK ET CODY (YR 3 2006/07 EPS 66-87)
LE MONDE DE BINGO & ROLLY (YR 1 2016/17 EPS 1-25)
LE MONDE DE RILEY (YR 1 2013/14 EPS 1-21)
LE MONDE DE RILEY (YR 2 2014/15 EPS 22-51)
LE MONDE DE RILEY (3 AN 2015/16 EPS 52-72)
SALON LE PHINEAS ET FERB (COURTS-METRAGES) (YR 1 2010/11 EPS 1-10)
LES BIO-TEENS (YR 1 2011/12 EPS 1-20)
LES BIO-TEENS (2 AN 2012/13 EPS 21-46)
LES BIO-TEENS (3 AN 2013/14 EPS 47-72)
LES BIO-TEENS (YR 4 2014/15 EPS 73-98)
LES BIO-TEENS: SPÉCIALITÉS FORCES (YR 1 2015/16 EPS 1-16)
LES CANARDS DE L’EXPLOIT (YR 1 1996/97 EPS 1-26)
LES MUPPET BABIES (YR 1 2017/18 EPS 1-20)
LES MUPPET BABIES: «MONTRE ET RACONTE» (YR 1 2017/18 EPS 1-10)
LES MUPPETS (YR 1 2015/16 EPS 1-16)
LES MYSTERES DE GRAVITY FALLS (COURTS-METRAGES) (YR 1 2012/13 EPS 1-17)
LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE L’OURSON (YR 2 1989/90 EPS 27-32)
LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE L’OURSON (YR 3 1990/91 EPS 33-42)
LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE L’OURSON (YR 4 1991/92 EPS 43-50)
LES PETITES CHANSONS (YR 1 2017/18 EPS 1-20)
LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE (YR 1 2007/08 EPS 1-21)
LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE (YR 2 2008/09 EPS 22-51)
LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE (YR 3 2009/10 EPS 52-81)
LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE (YR 4 2010/11 EPS 82-110)
LILO ET POINT: LA SÉRIE (YR 1 2003/04 EPS 1-39)
LILO ET POINT: LA SÉRIE (YR 2 2004/05 EPS 40-65)
LIV & MADDIE (YR 1 2013/14 EPS 1-21)
LIV & MADDIE (YR 2 2014/15 EPS 22-45)
LIV & MADDIE (YR 3 2015/16 EPS 46-65)
LIV & MADDIE (YR 4 2016/17 EPS 66-80)
LIZZIE MCGUIRE (YR 1 2000/01 EPS 1-31)
LIZZIE MCGUIRE (YR 2 2001/02 EPS 32-65)
MARIAGES DE REVE DISNEY (YR 1 2017/18 EPS 1-6)
MICKEY ET SES AMIS: TOP DEPART! (YR 1 2016/17 EPS 1-26)
MICKEY ET SES AMIS: TOP DEPART! (YR 2 2017/18 EPS 27-51)
MICKEY MOUSE (COURTS-MÉTRAGES) (YR 1 2012/13 EPS 1-19)
MICKEY MOUSE (COURTS-MÉTRAGES) (YR 2 2013/14 EPS 20-39)
MICKEY MOUSE (COURTS-MÉTRAGES) (YR 3 2014/15 EPS 40-57)
MICKEY MOUSE (COURTS-MÉTRAGES) (YR 4 2016/17 EPS 58-76)
MICKEY MOUSE (COURTS-MÉTRAGES) (YR 5 2018/19 EPS 77-94)
MIRACULOUS, LES AVENTURES DE LADYBUG ET CHAT NOIR (YR 2 2017/18 EPS 27-52) MYSTER MASK (YR 1 1991/92 EPS 1-78)
MASQUE MYSTER (YR 2 1992/93 EPS 79-91)
PHÉNOMÈNE RAVEN (YR 1 2002/03 EPS 1-21)
PHÉNOMÈNE RAVEN (YR 2 2003/04 EPS 22-43)
PHÉNOMÈNE RAVEN (YR 3 2004/05 EPS 44-78)
PHÉNOMÈNE RAVEN (YR 4 2005/06 EPS 79-100)
PHINEAS ET FERB (YR 1 2007/08 EPS 1-26)
PHINEAS ET FERB (YR 2 2008/09 EPS 27-65)
PHINEAS ET FERB (YR 3 2010/11 EPS 66-100)
PHINEAS ET FERB (YR 4 2012/13 EPS 101-136)
PRINCESSE SOFIA (YR 1 2012/13 EPS 1-25)
PRINCESSE SOFIA (YR 2 2013/14 EPS 26-56)
PRINCESSE SOFIA (YR 3 2014/15 EPS 57-86)
PRINCESSE SOFIA (YR 4 2015/16 EPS 87-116)
PYJAMASQUES (COURT METRAGE) (YR 1 2016/17 EPS 1-20)
PYJAMASQUES (YR 1 2015/16 EPS 1-26)
PYJAMASQUES (YR 2 2017/18 EPS 27-52)
RAIPONCE, LA SERIE (YR 1 2016/17 EPS 1-25)
RAIPONCE, LA SERIE (YR 2 2017/18 EPS 26-49)
RAIPONCE, LA SERIE: LES PETITES HISTOIRES. (COURTS-MÉTRAGES) (YR 1 2016/17 EPS 1-4) RANDY CUNNINGHAM LE NINJA (YR 1 2011/12 EPS 1-26)
RANDY CUNNINGHAM LE NINJA (AN 2 2013/14 EPS 27-50)
RAVEN (YR 1 2016/17 EPS 1-13)
RAVEN (YR 2 2017/18 EPS 14-34)
SCOTT, PREMIER DE LA CLASSE (YR 1 2000/01 EPS 1-13)
SCOTT, PREMIER DE LA CLASSE (YR 2 2001/02 EPS 14-39)
SHÉRIF CALLIE AU FAR WEST (YR 1 2013/14 EPS 1-23)
SHÉRIF CALLIE AU FAR WEST (YR 2 2014/15 EPS 24-45)
SOUVENIRS DE GRAVITY FALLS (YR 1 2011/12 EPS 1-20)
SOUVENIRS DE GRAVITY FALLS (YR 2 2013/14 EPS 21-41)
SOY LUNA (YR 1 2015/16 EPS 1-80)
PAPILLON ÉTOILE (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
PAPILLON ÉTOILE (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
PAPILLON ÉTOILE (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
TATAMI ACADEMY (YR 1 2010/11 EPS 1-21)
TATAMI ACADEMY (YR 2 2011/12 EPS 22-45)
TATAMI ACADEMY (YR 4 2013/14 EPS 68-85)
TATAMI ACADEMY (YR 4 2013/14 EPS 68-85)
LE LODGE (YR 1 EPS 1-10)
LE LODGE (YR 2 EPS 11-25)
TIC ET TAC, LES RANGERS DU RISQUE (YR 1 1989/90 EPS 1-65)
TIMON & PUMBAA (YR 1 1995/96 EPS 1-25)
TIMON & PUMBAA (YR 2 1996/97 EPS 26-46)
TIMON & PUMBAA (YR 3 1998/99 EPS 47-85)
TRON: LA REVOLTE (YR 1 2011/12 EPS 1-18) VAMPIRINA (YR 1 2017/18 EPS 1-25) VIOLETTA (YR 1 2011/12 EPS 1-80)
LES COURTS METRAGES
À LA POURSUITE DE DEMAIN CHIEN DE SECOURS
DES ARBRES ET DES FLEURS DESTINO
DONALD CHEF-CUISTOT
FERDINAND THE BULL FRANKENWEENIE (COURT METRAGE) L’ARBRE DE NOËL DE PLUTO
LA CIGALE ET LA FOURMI
LA FANFARE
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
LA REINE DES NEIGES: UNE FETE DONNÉE LE BRAVE PETIT TAILLEUR
LE GRAND MECHANT LOUP
LE PAUVRE ABANDONNE
LE RETOUR DE TOBY LA TORTUE
LE ROI MIDAS
LE TOURBILLON
LE VIEUX MOULIN
LES ENFANTS DES BOIS
LES REVENANTS SOLITAIRES
LES TROIS PETITS COCHONS
MICKEY A L’EXPOSITION CANINE MICKEY AU MOYEN AGE
PLUTO BANDIT
PLUTO ET LA TORTUE
PLUTO JOUE A LA MAIN CHAUDE RAISON, DERAISON
STEAMBOAT WILLIE
SUPER RHINO
TENDS LA PATTE
UNE PETITE POULE AVISEE
LES PROGRAMMATIONS SPÉCIALES
DÉCORATION DE DISNEY: MAGIE DES VACANCES
LA BÛCHE DE NOËL DU CHÂTEAU D’ARENDELLE
LE MONDE MERVEILLEUX DE DISNEY PRESENTE LA PETITE SIRENE EN DIRECT! RAIPONCE: MOI, J’AI UN RÊVE
LES FILMS
1001 PATTES CARS
VOITURES 2 LA-HAUT
LE MONDE DE DORY LE MONDE DE NEMO LE VOYAGE D’ARLO LES INDESTRUCTIBLES MONSTRES & CIE MONSTRES ACADEMY RATATOUILLE REBELLE
HISTOIRE DE JOUET HISTOIRE DE JOUET 2 HISTOIRE DE JOUET 3 VICE VERSA WALL-E
LES COURTS METRAGES
AUNTIE EDNA / TATIE EDNA
BAO
BURN-E
VOITURE TOON: EL MARTINDOR
VOITURE TOON: LOURD METAL MARTIN VOITURE TOON: LE HOQUET
VOITURE TOON: L’INSECTE
VOITURE TOON: AIR MARTIN
DOUG EN MISSION SPECIALE
DROLES D’OISEAUX SUR UNE LIGNE A HAUTE TENSION GEORGE & A.J.
JOUR / NUIT
LE JOUEUR D’ECHEC
LE PARAPLUIE BLEU
LES AVENTURES D’ANDRE ET WALLY B.
TOY STORY TOON: VACANCES A HAWAÏ
MARVEL LES FILMS
L’HOMME FOURMI
AVENGERS
AVENGERS: L’ERE D’ULTRON
CAPITAINE AMERIQUE: PREMIER AVENGER CAPITAINE AMERIQUE: GUERRE CIVILE
CAPITAINE AMERIQUE: LE SOLDAT DE L’HIVER DOCTEUR STRANGE
HULK, LE ROYAUME DES CAUCHEMARS
L’HOMME DE FER 2
IRON MAN 3
LES 4 FANTASTIQUES
LES 4 FANTASTIQUES ET LE SURFER D’ARGENT LES GARDIENS DE LA GALAXIE
THOR
THOR: LE MONDE DES TENEBRES WOLVERINE: LE COMBAT DE L’IMMORTEL X-MEN
X-MEN 2
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
X-MEN: APOCALYPSE
X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST
X-MEN: LA FINALE DE L’AFFRONTEMENT
X-MEN: LE COMMENCEMENT
MARVEL LES SERIES
AVENGERS: ASSEMBLÉE DE L’ÉQUIPE DES SUPER HEROS AVENGERS
HULK ET LES AGENTS DU S.M.A.S.H.
LE SURFEUR D’ARGENT
LES GARDIENS DE LA GALAXIE (COURTS-MÉTRAGES) LES NOUVELLES AVENTURES DE SPIDER-MAN
LES QUATRE FANTASTIQUES
MERVEILLE: LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D. saison 1 MARVEL: LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D. saison 2 MARVEL: LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D. saison 3 MARVEL: LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D. saison 4 MARVEL: LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D. saison 5 MARVEL ANT-MAN (COURTS-MÉTRAGES)
MARVEL AVENGERS: LA QUÊTE DE BLACK PANTHER MARVEL AVENGERS: SECRET WARS
MARVEL AVENGERS: ULTRON REVOLUTION MARVEL LES GARDIENS DE LA GALAXIE
MARVEL LES GARDIENS DE LA GALAXIE: OPÉRATION: EVASION MARVEL MASH-UP (INTERSTITIALS) (LOT 1)
MARVEL RISING: INITIATION (COURTS-MÉTRAGES) MARVEL SPIDER-MAN
MARVEL SPIDER-MAN (COURTS-MÉTRAGES) MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN VS LES SINISTER 6 MARVEL’S INHUMANS
ROCKET & GROOT
SPIDER-MAN ET SES AMIS EXCEPTIONNELS ULTIMATE SPIDER-MAN saison 1 ULTIMATE SPIDER-MAN saison 2 ULTIMATE SPIDER-MAN saison 3
LES PROGRAMMATIONS SPÉCIALES
MERVEILLE: 75 ANS, DU PAPIER AU MONDE ENTIER
MARVEL: LA NAISSANCE D’UN UNIVERS
MARVEL SUPER HEROES: LES GLADIATEURS DE LA GLACE MARVEL’S IRON MAN & CAPTAIN AMERICA: HEROES UNITED
STAR WARS LES FILMS
ROGUE ONE: UNE HISTOIRE DE STAR WARS
STAR WARS: L’EMPIRE DES REVES
STAR WARS: LA MENACE FANTOME
STAR WARS: LA REVANCHE DES SITH STAR WARS: L’ATTAQUE DES CLONES STAR WARS: LE RETOUR DU JEDI
STAR WARS: LE REVEIL DE LA FORCE STAR WARS: L’EMPIRE CONTRE ATTAQUE STAR WARS: THE CLONE WARS
STAR WARS: UN NOUVEL ESPOIR
LES SERIES
LEGO STAR WARS: L’AUBE DE LA RESISTANCE (YR 1 2015/16 EPS 1-5)
LEGO STAR WARS: LES CONTES DES DROÏDES (YR 1 2014/15 EPS 1-5)
LEGO STAR WARS LES AVENTURES DES FREEMAKER (COURTS-METRAGES) (YR 1 2015/16 EPS 1-13) LEGO STAR WARS LES AVENTURES DES FREEMAKER (COURTS-METRAGES) (YR 1 2016/17 EPS 1-5) LEGO STAR WARS LES LES AVENTURES DES FREEMAKER (COURTS-METRAGES) (YR 2 2016/17 EPS 14-26) LEGO STAR WARS: ALL-STARS (SÉRIE GLOBALE) (YR 1 2018/19 EPS 1-5)
STAR WARS REBELS (YR 1 2014/15 EPS 1-15)
STAR WARS REBELS (YR 2 2015/16 EPS 16-37)
STAR WARS REBELS (YR 3 2016/17 EPS 38-59)
STAR WARS REBELS (YR 4 2017/18 EPS 60-74)
STAR WARS REBELS (COURTS-METRAGES) (YR 1 2014/15 EPS 1-4)
STAR WARS RESISTANCE (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
STAR WARS: THE CLONE WARS (2014/15 EPS 1-13)
STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 1 2008/09 EPS 1-22)
STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 2 2009/10 EPS 23-44)
STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 3 2010/11 EPS 45-66)
STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 4 2011/12 EPS 67-88)
STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 5 2012/13 EPS 89-108)
LES PROGRAMMATIONS SPÉCIALES
LEGO STAR WARS: LES CHRONIQUES DE YODA – LE CHOC DES SKYWALKER
LEGO STAR WARS: LES CHRONIQUES DE YODA – L’ÉVASION DU TEMPLE JEDI
LEGO STAR WARS: LES NOUVELLES CHRONIQUES DE YODA – À LA POURSUITE DES HOLOCRONS LEGO STAR WARS: LES NOUVELLES CHRONIQUES DE YODA – L’AFFRONTEMENT DES SKYWALKER PHINÉAS ET FERB: LA GUERRE DES ÉTOILES
LES FILMS NATIONAUX GÉOGRAPHIQUES
AMERRISSAGE MIRACULEUX SUR L’HUDSON AVANT LE DELUGE
DE PARIS A PITTSBURGH, LUTTE POUR LE CLIMAT DIANA: UNE ICÔNE MYSTERIEUSE
SOLO GRATUIT
LE ROYAUME DE LA BALEINE BLEUE
LES SERIES
Parcs nationaux américains (YR 1 EPS 1-8)
Jeux de réflexion: Testez votre cerveau (YR 1 2011/12 EPS 1-3) Jeux de réflexion: Testez votre cerveau (YR 2 2012/13 EPS 4-15) Jeux de réflexion: Testez votre cerveau (YR 3 2013/14 EPS 16-25 ) Jeux de réflexion: Testez votre cerveau (YR 4 2013/14 EPS 26-35) Jeux de réflexion: Testez votre cerveau (YR 5 2014/15 EPS 36-45) Jeux de réflexion: Testez votre cerveau (YR 6 2014/15 EPS 46- 51) Jeux de réflexion: Testez votre cerveau (YR 7 2015/16 EPS 52-57) La clinique des animaux exotiques (YR 1 2014/15 EPS 1-6)
La clinique des animaux exotiques (YR 2 2015/16 EPS 7-14) La clinique des animaux exotiques (YR 3 2015/16 EPS 15-22) La clinique des animaux exotiques (YR 4 2016/17 EPS 23-30) L ‘ incroyable Dr Pol (YR 1 2011/12 EPS 1-4)
L’incroyable Dr Pol (YR 2 2011/12 EPS 5-20)
L’incroyable Dr Pol (YR 3 2012/13 EPS 21-26)
L’incroyable Dr Pol (YR 4 2013/14 EPS 27-36)
L’incroyable Dr Pol (YR 5 2013/14 EPS 37-46)
L’incroyable Dr Pol (YR 6 2014/15 EPS 47-56)
L’incroyable Dr Pol (YR 10 2016/17 EPS 85-96)
Michelle ou la vie sauvage (YR 1 2013/14 EPS 1-6)
Michelle ou la vie sauvage (YR 2 2014/15 EPS 7-16)
Michelle ou la vie sauvage (YR 3 2015/16 EPS 17-24) Michelle ou la vie sauvage (YR 4 2016/17 EPS 25-32) Michelle ou la vie sauvage (YR 5 2017/18 EPS 31-40)
Trésors sous les mers (YR 1 2017/18 EPS 1-10)
LES PROGRAMMATIONS SPÉCIALES
AU MILIEU DES GUÉPARDS BIZARRE DINOS
DE L’ESPOIR SOUS L’OCÉAN DÉPASSEMENTS
TERRE EN DIRECT
GÉANTS DES MERS
LA PLANÈTE DES OISEAUX LE PARADIS DES REQUINS
LE ROYAUME DES SINGES: LIGNES DE BATAILLE LES ÎLES PERDUES DU PACIFIQUE
LES LIONS DES ARBRES
LES SECRETS DU TOMBEAU DU CHRIST
L’ILE DE PAQUES REDEVOILEES L’INCROYABLE HISTOIRE DU DR POL MARS: INSIDE SPACEX
MISSION VERS LE SOLEIL
TITANIC: 20 ANS APRÈS AVEC JAMES CAMERON
ET PLUS ENCORE
LES FILMS
10 BONNES RAISONS DE TE LARGUER ALIENS OF THE DEEP
ANASTASIE
AUX FRONTIÈRES DE L’ÉTRANGE AVATAR
CAMP BOULE DE NEIGE NULLE PART COLLEGE ATTITUDE DOCTEUR DOLITTLE DOCTEUR DOLITTLE ENCORE TOI! FLICKA
GARFIELD GARFIELD 2 JACK GRAINE DE STAR
LA DERNIÈRE CHANSON
LA MELODIE DU BONHEUR
LA NUIT AU MUSEE 2
LA REINE DU BAL
LA STAR DE CHICAGO
L’AGE DE GLACE
L’AGE DE GLACE 2
L’AGE DE GLACE 3: LE TEMPS DES DINOSAURES L’AGE DE GLACE 4: LA DERIVE DES CONTINENTS L’AGE DE GLACE: LES LOIS DE L’UNIVERS
L’AGE DE GLACE: LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS L’AMOUR À TOUT PRIX
LE JOURNAL D’UN DÉGONFLÉ
LE JOURNAL D`UN DÉGONFLÉ 2
LE NOËL GIVRÉ DE L’AGE DE GLACE
LES 12 NOEL DE KATE
LES PRINCESSES DES NEIGES
LES TROIS PROCHAINS JOURS
MADAME DOUBTFIRE
MAMAN, J’AI ENCORE TARIF L’AVION!
MAMAN, J’AI RATE L’AVION!
MAMAN, JE M’OCCUPE DES MECHANTS! MIRACLE SUR LA 34ÈME RUE
MIRACLE SUR LA 34ÈME RUE
NUIT DE FOLIE
OBJECTIF MARS
PERCY JACKSON: LE VOLEUR DE FOUDRE POUCELINA
QUAND LES JUMELLES S’EMMÊLENT
LAPIN QUI VEUT LA PEAU DE ROGER
RICHIE RICH, MEILLEURS VŒUX
LOI SUR LES SOEURS
LOI SUR LES SOEURS, ACTE 2
SNOOPY ET LES PEANUTS: LE FILM SPLASH
TELS PÈRES, TELLE FILLE
TREIZE A LA DOUZAINE
TREIZE A LA DOUZAINE 2
TROIS HOMMES ET UN BÉBÉ TURNER & HOOCH
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE WILLOW
WINN-DIXIE MON MEILLEUR AMI
LES SERIES
EXACTEMENT COMME MOI! (YR 1 2015/16 EPS 1-21)
EXACTEMENT COMME MOI! (YR 2 2016/17 EPS 22-71)
LES SIMPSONS (AN 1 1989/90 EPS 1-13)
LES SIMPSONS (YR 2 1990/91 EPS 14-35)
LES SIMPSONS (YR 3 1991/92 EPS 36-59)
LES SIMPSONS (YR 4 1992/93 EPS 60-81)
LES SIMPSONS (YR 5 1993/94 EPS 82-103)
LES SIMPSONS (YR 6 1994/95 EPS 104-128)
LES SIMPSONS (AN 7 1995/96 EPS 129-153)
LES SIMPSONS (YR 8 1996/97 EPS 154-178)
LES SIMPSONS (AN 9 1997/98 EPS 179-203)
LES SIMPSONS (YR 10 1998/99 EPS 204-226)
LES SIMPSONS (YR 11 1999/00 EPS 227-248)
LES SIMPSONS (YR 12 2000/01 EPS 249-269)
LES SIMPSONS (YR 13 2001/02 EPS 270-291)
LES SIMPSONS (YR 14 2002/03 EPS 292-313)
LES SIMPSONS (YR 15 2003/04 EPS 314-335)
LES SIMPSONS (YR 16 2004/05 EPS 336-356)
LES SIMPSONS (YR 17 2005/06 EPS 357-378)
LES SIMPSONS (AN 18 2006/07 EPS 379-400)
LES SIMPSONS (YR 19 2007/08 EPS 401-420)
LES SIMPSONS (YR 20 2008/09 EPS 421-441)
LES SIMPSONS (YR 21 2009/10 EPS 442-465)
LES SIMPSONS (YR 22 2010/11 EPS 466-487)
LES SIMPSONS (YR 23 2011/12 EPS 488-509)
LES SIMPSONS (YR 24 2012/13 EPS 510-531)
LES SIMPSONS (YR 25 2013/14 EPS 532-553)
LES SIMPSONS (YR 26 2014/15 EPS 554-575)
LES SIMPSONS (YR 27 2015/16 EPS 576-597)
LES SIMPSONS (YR 28 2016/17 EPS 598-619)
LES SIMPSONS (YR 29 2017/18 EPS 620-640)
LES SIMPSONS (YR 30 2018/19 EPS 641-663)
MIRACULOUS, LES AVENTURES DE LADYBUG ET CHAT NOIR (YR 1 2017/18 EPS 1-26)
LES PROGRAMMATIONS SPÉCIALES
L’AGE DE GLACE: LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS LE NOËL GIVRE DE L’AGE DE GLACE
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Roger Palmer
Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.
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