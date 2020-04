Disney Gallery: La bande-annonce de Mandalorian est disponible

Disney a publié une bande-annonce de la nouvelle série Disney + Original, «Disney Gallery: The Mandalorian». Il s’agit d’une série documentaire de huit épisodes qui tire le rideau sur The Mandalorian. Chaque chapitre explore une facette différente de la première émission télévisée Star Wars en direct à travers des interviews, des séquences en coulisses et des tables rondes animées par Jon Favreau.

Les sujets de cette saison incluent le processus de réalisation du film, l’héritage de Star Wars de George Lucas, la façon dont le casting a donné vie aux personnages, la technologie révolutionnaire de la série, le talent artistique derrière les modèles pratiques, les effets et les créatures de la série, ainsi que les influences créatives , la partition emblématique et les connexions avec les personnages et accessoires de Star Wars de toute la galaxie.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Le premier épisode de «Disney Gallery: The Mandalorian» sera disponible sur Disney + le lundi 4 mai, avec de nouveaux épisodes chaque vendredi après.

Avez-vous hâte de découvrir la série Disney Gallery Disney +?

