Disney + “Godmothered” ajoute Rosalind Chao au casting

Selon “The DisInsider”, l’actrice Rosalind Chao devrait rejoindre le prochain film Disney + Original, “Godmothered”. Elle est apparemment prête pour deux rôles et penche vers le rôle de Moira, qui est la tête des marraines. Ses précédents travaux incluent les films Disney Freaky Friday, le remake de Mulan en direct et le prochain film Disney +, Magic Camp.

Il a été précédemment révélé qu’Isla Fisher («Confessions d’un accro du shopping», «Wedding Crashers») et Jillian Bell («Brittany Runs a Marathon», «Rough Night»), dirigées par Sharon Maguire («Bridget Jones’s Diary», « Le bébé de Bridget Jones »). Le scénario est de Kari Granlund («Lady and the Tramp») et Melissa K. Stack («The Other Woman»). Le film est produit par Justin Springer (“Dumbo”, “TRON: Legacy”), avec Ivan Reitman (“Ghostbusters”), Tom Pollock (les prochains “Ghostbusters: Afterlife”), Amie Karp (les prochains “Ghostbusters: Afterlife” ) et Diane L. Sabatini («Lady and the Tramp») en tant que producteurs exécutifs.

Le tournage du film devait être en cours à Boston, mais en raison de la situation actuelle, la production est en attente.

Le film se déroulera à Noël, “Godmothered” est une comédie sur Eleanor, une jeune marraine en formation (Bell) inexpérimentée qui, en apprenant que sa profession choisie est menacée d’extinction, décide de montrer au monde que les gens besoin de marraines de fées. Trouvant une lettre égarée d’une jeune fille en détresse de 12 ans, Eleanor la retrouve et découvre que la jeune fille, Mackenzie, est maintenant une mère célibataire de 40 ans (Fisher) travaillant dans une station de nouvelles à Boston. Ayant perdu son mari plusieurs années plus tôt, Mackenzie a pratiquement abandonné l’idée de «Happily Ever After», mais Eleanor est déterminée et déterminée à donner à Mackenzie une cure de jouvence, qu’elle le veuille ou non.

Avez-vous hâte de «marraine»?

