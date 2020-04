Disney Heiress Slams Company Over Coronavirus Furloughs

Abigail Disney, la petite-fille du co-cofondateur de Disney Roy O. Disney, a critiqué la société au sujet de ses récentes congés de coronavirus.

Depuis que la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis, de nombreuses entreprises ont dû fermer et / ou modifier fondamentalement leurs pratiques en raison de l’épidémie en cours. Disney, bien sûr, n’a pas fait exception à cette règle. La société a dû interrompre les productions de plusieurs films, repousser leurs dates de sortie et même changer le format dans lequel certains sortiront. De plus, le titan du divertissement a dû fermer son parc Disneyland en Californie et Walt Disney World à Flordia pour la durée de l’épidémie de coronavirus. Cela n’a été que la troisième fois dans l’histoire des parcs où ils ont été fermés. Malheureusement, le traitement réservé aux employés de leur parc a suscité des critiques de la part de nombreux, dont Abigail Disney.

Abigail Disney n’a pas hésité à exprimer son mécontentement à l’égard de la façon dont la société a traité ses employés dans le passé, mais maintenant elle a parlé de la dernière décision de la société. Plus tôt cette semaine, l’entreprise a pris la décision de cesser de payer ses employés du parc et de les prolonger, ce qui, à ce stade, lui permettrait d’économiser environ 500 millions de dollars. Dans le même temps, la société devrait également verser environ 1,5 milliard de dollars de dividendes à ses actionnaires et Abigail Disney n’est pas satisfaite de la décision.

Hier, Abigail Disney a publié un long fil de 25 messages sur Twitter, décomposant ce qu’elle pensait être mal avec les décisions. Vous pouvez voir le fil complet ci-dessous:

D’accord, j’ai tenu ma langue sur la théorie selon laquelle une pandémie n’est pas le moment d’appeler les gens à autre chose que de nous échouer au sens de la santé publique. J’ai pensé que ce pourrait être un moment de paix et de réconciliation. Mais je sens un fil venir… .1 / https://t.co/G1mUq7RmAV – Abigail Disney (@abigaildisney) 21 avril 2020

Que pensez-vous tous des décisions récentes de l’entreprise? L’entreprise devrait-elle verser des dividendes pendant la durée de ses employés? Abigale Disney a-t-elle raison de critiquer l’entreprise? Doit-il mieux gérer l’épidémie de coronavirus? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Source: Twitter

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!