Disney + Hotstar lancera en Inde le 3 avril

Disney devrait officiellement renommer Hotstar en Disney + Hotstar en Inde le vendredi 3 avril. Il devait initialement être lancé en Inde le 29 mars, mais a été repoussé en raison de problèmes de coronavirus avec le tournoi de cricket de la Premier League indienne retardé.

Il sera lancé avec deux niveaux de prix, Disney + VIP est au prix de 399 ₹, soit environ 5,30 $ pour un accès d’un an, qui comprend une large sélection de contenus, y compris des films de Bollywood, des originaux Hotstar, des séries Star TV, des films Disney et Marvel et des sports en direct tels que le cricket, le football, la Formule 1. Le contenu sera disponible en streaming dans les langues régionales – y compris l’hindi, le télougou et le tamoul.

Alors que le niveau Premium est au prix de 1499 ₹, ce qui représente environ 19,90 $ par an et comprend tout ce qui précède ainsi que tous les originaux Disney Plus, les films Star Wars et les dernières émissions américaines de HBO, Showtime et Fox.

Hotstar compte déjà plus de 300 millions d’utilisateurs par mois et ceux qui sont déjà abonnés à l’un des deux niveaux de Hotstar seront automatiquement transférés vers les nouveaux plans Disney +.

L’application Disney + Hotstar aura une section Disney + distincte, qui comprendra du contenu Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Uday Shankar, président de The Walt Disney Company APAC et président de Star & Disney India, a déclaré:

“Nous espérons que la puissance de la narration de Disney, fournie par la technologie de Hotstar, aidera nos téléspectateurs à trouver des moments de confort, de bonheur et d’inspiration en ces temps difficiles.

Le numérique devient courant et nous pensons que le nôtre est une proposition de marché de masse et aussi grand public que possible. Nous sommes tous très engagés et croyons au pouvoir de la langue locale. Notre stratégie consiste à viser toute la pyramide et pas seulement le sommet de la pyramide pour libérer le pouvoir d’un pays comme l’Inde. Nous voyons une proposition massive »,

Avant le lancement de Disney + Hotstar, il organisera jeudi une première virtuelle de “The Lion King” et “The Mandalorian”.

Avec le lancement indien de Disney +, cela augmentera considérablement le nombre de personnes ayant accès au contenu Disney + Original et contribuera à augmenter l’empreinte mondiale de la plateforme de streaming.

Serez-vous abonné à Disney + Hotstar en Inde?

Source – Indian Times

