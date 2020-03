Disney + Hotstar se lance tôt en Inde

Disney + a été lancé en Inde, deux semaines plus tôt que prévu, avec l’application Hotstar mise à jour vers une nouvelle marque appelée Disney + Hotstar.

Il n’y a pas encore eu de changement dans les plans d’abonnement premium, les abonnements Hotstar Premium et Hotstar VIP étant toujours disponibles.

L’abonnement Disney + Hotstar Premium coûte Rs 299 par mois (environ 4 $) ou Rs 999 par an (environ 14 $) tandis que le plan VIP Disney + Hotstar coûte Rs 365 par an (5 $).

Tout le nouveau contenu est disponible en quatre langues: anglais, hindi, tamoul et télougou, mais vous devez avoir le compte Premium pour accéder au contenu en anglais. Certains des originaux Disney + ne sont disponibles que pour les titulaires de compte Premium.

La description officielle de ces comptes dit:

En vous abonnant à Disney + Hotstar VIP: accès illimité aux sports en direct (comme VIVO IPL, Premier League, Formule 1 et Tennis), les derniers feuilletons Star TV avant leur première à la télévision, les derniers films de Bollywood, notre bibliothèque exclusive d’émissions que nous avons produites en tant que Offres spéciales Hotstar et émissions et films Disney + dans des langues vernaculaires doublées.

En vous abonnant à Disney + Hotstar Premium: tout dans VIP et les dernières émissions de télévision américaines, films hollywoodiens et films Disney +, émissions et originaux dans toutes les langues, y compris l’anglais.

Le nouveau contenu a été ajouté à l’application en tant que canaux, notamment Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, Mickey Mouse & Friends, Princesses, Disney Junior, Super-Heroes, Action Adventure et Animals & Nature. Ce qui ressemble à la façon dont les collections sont présentées dans Disney + ailleurs.

Et parce qu’elle fusionne avec Hotstar, l’application dispose d’une énorme bibliothèque d’autres contenus, y compris des émissions comme Game of Thrones, Grey’s Anatomy et même des films DC, car Hotstar a une énorme quantité de contenu sous licence. De plus, il a du contenu pour tous les âges, y compris des films classés R comme 20th Century Studios Stuber!

En fusionnant Hotstar et Disney + en une seule application, il semble que Disney ne souhaite qu’une seule application. Il sera intéressant de voir si cela se produit ailleurs ou s’ils considèrent l’Inde comme un cas spécial, car elle compte déjà plus de 300 millions d’utilisateurs.

“Pour nos utilisateurs indiens, nous apportons les meilleures histoires du monde des meilleurs conteurs de Disney, Marvel, Pixar et Star Wars. Plus de 200 films, 100+ émissions et 30+ originaux! ” apparaît dans la description des applications.

L’application a également été mise à jour dans d’autres pays, notamment au Royaume-Uni, vers la nouvelle version rebaptisée sur Google Play et les magasins IOS. Bien qu’il ne soit pas encore clair comment cela peut varier d’un pays à l’autre en ce qui concerne le contenu.

Plus de détails sur Disney + Hotstar devraient être révélés plus tard cette semaine.

