Disney + Hunting for New Obi-Wan Kenobi TV Series Writer – / Film

Disney cherche dans son cercle de habitués de Lucasfilm un écrivain à remplacer Hossein Amini sur le Obi Wan Kenobi séries. Créateur de Star Wars: The Clone Wars et Star Wars Rebels Dave Filoni et écrivain de télévision Star Wars de longue date Christopher Yost font partie de ceux que Disney considère comme le nouvel écrivain de la série télévisée Obi-Wan Kenobi. Filoni et Yost font également partie de la famille Disney +, ayant écrit des épisodes de The Mandalorian, Filoni en dirigeant également deux.

Selon Variety, Filoni et Yost pourraient être les écrivains que Disney + recherche. Le magasin rapporte que Lucasfilm est à la recherche d’un nouvel écrivain pour remplacer Hossein Amini après que l’auteur de la série télévisée Obi-Wan Kenobi ait été retiré du projet et ses scripts jetés dans une refonte dramatique de la série Disney +. La production de la série est actuellement au point mort alors que Lucasfilm cherche un nouvel écrivain pour remplacer Amini, et selon Variety, cet écrivain pourrait être Filoni ou Yost. La variété écrit:

Selon des sources de l’industrie, Disney explore déjà plusieurs possibilités, mais rien de officiel n’a encore eu lieu. Compte tenu de la nature du projet, l’entreprise aura sans aucun doute le choix de la litière en ce qui concerne le recrutement d’un écrivain et showrunner bien connu. Une solution évidente serait de faire venir quelqu’un de “The Mandalorian” en dehors de Deborah Chow, qui a réalisé plusieurs épisodes de “The Mandalorian” et dirigera toute la série Kenobi. Deux solutions potentielles pourraient être Dave Filoni et Christopher Yost, qui ont tous deux écrit des épisodes de “The Mandalorian”, Filoni en dirigeant également deux d’entre eux.

Filoni est un écrivain préféré des fans de la communauté Star Wars, ayant fortement façonné l’univers sur le petit écran à travers plusieurs séries animées Star Wars acclamées. Il a également une histoire d’écriture pour Obi-Wan sur le petit écran, avec Star Wars: The Clone Wars, qui présentait le maître Jedi en tant que personnage central. Yost a une histoire avec deux propriétés appartenant à Disney, ayant longtemps travaillé dans l’univers Marvel et ayant écrit plusieurs épisodes de la série animée Star Wars Rebels, co-créée par Filoni. Mais Yost est également actuellement occupé par la prochaine série live-action Cowboy Bebop sur Netflix.

Filoni ou Yost sont des choix solides pour Lucasfilm, et ceux qui ont fait leurs preuves dans l’univers Star Wars. Il semble peu probable pour le moment que Lucasfilm aille avec un inconnu, mais nous devrons attendre et voir comment ils remodèlent la série télévisée Obi-Wan.

