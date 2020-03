Disney Insider arrive bientôt à Disney +

Disney a annoncé qu’une toute nouvelle série de documentaires intitulée «Disney Insider» arrivera à Disney + plus tard ce mois-ci.

Chaque épisode présentera en coulisses différents projets au sein de la Walt Disney Company, y compris ses parcs à thème, ses entreprises de télévision et de cinéma.

Ce sera une série hebdomadaire et se concentrera sur trois histoires différentes par épisode.

Le premier épisode arrivera sur Disney + le vendredi 20 mars et couvrira les coulisses de l’ensemble hawaïen d’American Idol à Aulani, A Disney Resort and Spa. En plus d’un aperçu des coulisses de la création de Pixar Onward et Grace VanderWaal discutant de ses débuts d’acteur dans Disney + Original StarGirl.

Avez-vous hâte d’en savoir plus sur le fonctionnement interne de Disney?

