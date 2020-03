Disney Insider – Revue de l’épisode 1

Disney Plus vous emmène dans les coulisses de la nouvelle DocuSeries, «Disney Insider». À travers cette série, nous découvrons plusieurs des projets sur lesquels Disney travaille à travers ses nombreux canaux et studios.

Ce premier épisode dure environ 17 minutes et suit trois personnes qui nous montrent leur travail avec Disney. Dans cet épisode, nous suivons la pop star Katy Perry de “American Idol” sur ABC, l’auteur-compositeur-interprète Grace VanderWaal du film Disney Plus Originals “Stargirl” et Korie Rae, une productrice de Pixar qui a travaillé sur “Onward”.

Nous jetons un coup d’œil à l’émission “American Idol” à Hawaï, la musique qui a été utilisée dans “Stargirl” et à l’intérieur des studios Pixar pour rencontrer les personnes qui ont travaillé sur le dernier film de Pixar.

Ceux-ci me rappellent les fonctionnalités que vous verriez dans la section des fonctionnalités spéciales de vos DVD ou Blu-Rays. J’ai toujours aimé les regarder parce que j’aime voir l’effort qu’il a fallu pour monter les films et les émissions de télévision que j’aime tant.

Des trois, mon préféré regardait dans les coulisses de «Onward». Je suis un grand fan de la plupart des films Pixar. Et, alors que “Onward” se débattait au box-office américain en raison des restrictions du Coronavirus, ce petit look dans les coulisses m’a rendu plus excité pour son arrivée sur Disney Plus.

Ma moins préférée était probablement la featurette «Stargirl». Le film n’est clairement pas destiné à moi, donc je n’étais pas trop intéressé par le regard dans les coulisses. Cela étant dit, je suis content que ce soit là pour les gens qui sont intéressés par “Stargirl” ou qui pourraient s’intéresser après avoir regardé la featurette. De plus, Grace VanderWaal est une excellente chanteuse et j’ai bien aimé entendre son interprétation de la chanson «Treize» pour le film.

La featurette «American Idol» est également merveilleuse pour les fans de l’émission ou les fans de Katy Perry. Elle raconte une partie de son histoire, de l’interprète en difficulté à la pop star et juge «American Idol». Il présente des camées de Ryan Seacrest, Luke Bryan et Lionel Richie.

Dans l’ensemble, j’ai apprécié ce premier épisode. C’était une façon amusante de passer 17 minutes. J’ai hâte de voir ce que Disney peut faire avec cette série dans le climat actuel où les parcs du monde entier sont fermés et la production de films et d’émissions de télévision est retardée. Comment vont-ils remplir le temps? Ou les futurs épisodes de cette série seront-ils également retardés? C’est une question à laquelle je souhaiterais une réponse.

Classement: 4 étoiles sur 5.

Avez-vous regardé “Disney Insider?” Qu’en as-tu pensé?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

