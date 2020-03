Disney Insider: revue de l’épisode 2

Disney + nous donne un aperçu de plus de projets de Disney dans le deuxième épisode des docuseries “Disney Insider”. Cet épisode nous emmène dans les coulisses de la série Disney + “Diary of a Future President”, la version d’action en direct de “Mulan” et nous présente deux légendes animées Disney qui ont travaillé sur certains des plus grands succès de la société des années 1980 et 1990.

Je pensais que le court métrage des légendes de Disney allait être ma partie préférée de cet épisode, mais, finalement, ce n’était pas grave. C’était cool de voir certains des croquis originaux de films sur lesquels les animateurs ont travaillé, mais c’était creux. C’était trop court pour aborder trop de sujets intéressants. Je crois que leur histoire serait mieux servie dans son propre documentaire, ou au moins un épisode d’une heure d’une série complète de documentaires similaires à «The Imagineering Story».

Les deux autres shorts vont de pair pour vous montrer le merveilleux travail que les femmes font dans les coulisses dans les zones traditionnellement dominées par les hommes. Nous rencontrons Ilana Pena, la force motrice et créatrice de «Journal d’un futur président». Nous voyons comment le spectacle, vaguement basé sur son histoire réelle, est utilisé pour inspirer les filles qui regardent le spectacle. La plupart des rôles de producteurs sont occupés par des femmes. C’est un excellent exemple de la façon dont le paysage évolue pour devenir plus inclusif et plus représentatif de la population.

Dans le court métrage «Mulan», nous rencontrons les producteurs, réalisateurs et star du film, presque tous des femmes de couleur. C’est un excellent exemple de la façon dont les femmes essaient de faire un film qui inspire les femmes et les filles du monde entier tout en essayant de rester quelque peu proche de la légende sur laquelle le film est basé. Ce sera de plus en plus difficile car il s’agit également d’une version en direct de l’un des films les plus populaires de Disney Renaissance. Mais, après avoir regardé ce court métrage, je suis plus excité pour cette version d’action en direct d’un classique d’animation Disney que je ne l’ai été depuis longtemps. J’aime ce que j’ai vu et j’espère beaucoup de ce qu’ils pourront accomplir.

C’était une façon amusante de passer 17 minutes, mais je ne comprends toujours pas pourquoi il est présenté comme un spectacle plutôt que comme une série de courts métrages. Je serais plus intéressé à voir ces shorts “Disney Insider” tomber chaque semaine que je ne suis le short “One Day at Disney” qui sort actuellement chaque semaine. Je pense que ces shorts ont plus à offrir que ceux actuellement.

Classement:

Épisode: 3 étoiles sur 5.

Série: 3,5 étoiles sur 5.

Avez-vous regardé “Disney Insider?” Qu’en as-tu pensé?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

.