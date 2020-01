Disney + Lamp Life: Qu’est-il arrivé à Bo Peep après Toy Story 2? – Agrafe

Disney a sorti un nouveau clip du prochain court métrage Pixar, “Lamp Life”, qui sortira à Disney + le vendredi 31 janvier.

Bo Peep fait un grand retour dans Toy Story 4 de Disney et Pixar et elle ouvre la voie dans le tout nouveau court métrage d’animation de Pixar, “Lamp Life”. Lamp Life répond à la question de ce qui est arrivé à Bo depuis la dernière fois que nous l’avons vue dans Toy Story 2. Rejoignez Woody et Giggle McDimples alors que Bo raconte ses folles aventures.

«Lamp Life» est réalisé par Valerie LaPointe («Toy Story 4» et «Inside Out») et produit par Marc Sondheimer («WALL • E» et «Piper»).

Découvrez le clip ci-dessous:

Êtes-vous enthousiasmé par “Lamp Life”?

