Disney + lance au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse

Aujourd’hui, Disney + est lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse. Le service sera lancé en France le 7 avril. Compte tenu des préoccupations concernant la capacité actuelle de certaines infrastructures à large bande à gérer la demande anticipée des consommateurs pour Disney +, le service présentera désormais une utilisation globale de la bande passante inférieure d’au moins 25%.

Avec plus de 500 films, 26 films et séries originales exclusifs et des milliers d’épisodes télévisés de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore, Disney + est le nouveau site de streaming pour certaines des histoires les plus aimées du monde.

«Le lancement simultané sur sept marchés marque une nouvelle étape pour Disney +», a déclaré Kevin Mayer, président de Walt Disney Direct-to-Consumer & International. «En tant que site de diffusion en continu pour Disney, Marvel, Pixar, Star Wars et National Geographic, Disney + offre une narration optimiste de haute qualité que les fans attendent de nos marques, désormais disponible de manière large, pratique et permanente sur Disney +. Nous espérons humblement que ce service peut apporter des moments de répit bien nécessaires aux familles en ces temps difficiles. »

À partir d’aujourd’hui, les abonnés peuvent profiter de 26 titres Disney + Originals, dont «The Mandalorian», la toute première série épique en direct de Star Wars; «Lady and the Tramp», une rediffusion en direct du classique animé de 1955; «High School Musical: The Musical: The Series», la toute nouvelle série scénarisée qui se déroule au East High, dans les films à succès; Série documentaire «Le monde selon Jeff Goldblum» de National Geographic; «Marvel’s Hero Project», qui célèbre des enfants extraordinaires qui font une différence dans leurs communautés; Exécutif «Encore !,» produit par la talentueuse Kristen Bell; “The Imagineering Story”, un documentaire en 6 parties du cinéaste Leslie Iwerks nominé aux Emmy Awards et aux collections de courts métrages d’animation “SparkShorts” et “Forky Asks A Question” des studios d’animation Pixar.

Disney + est également le nouveau site de streaming de la série animée emblématique “The Simpsons”, avec plus de 600 épisodes disponibles ensemble à la demande pour la première fois. Au lancement, les saisons 1 à 30 seront disponibles, la saison 31 venant au service plus tard dans l’année.

Regardez n’importe où, n’importe quand

Le public peut diffuser Disney + sur presque tous les principaux appareils de télévision mobiles et connectés à partir d’aujourd’hui, y compris les consoles de jeu, les lecteurs multimédias en streaming et les téléviseurs intelligents. Les abonnés peuvent profiter d’un affichage sans publicité, jusqu’à quatre flux simultanés, des téléchargements illimités sur un maximum de dix appareils, des recommandations personnalisées et la possibilité de configurer jusqu’à sept profils différents, y compris la possibilité pour les parents de définir des profils enfants qui naviguer, interface adaptée aux enfants pour accéder au contenu adapté à l’âge.

Les consommateurs peuvent s’abonner à Disney + directement ou via un achat via l’application à partir des plates-formes et appareils suivants:

Amazon (appareils Fire TV, téléviseurs intelligents Fire TV Edition et tablettes Fire)

Apple (iPhone, iPad, iPod touch et Apple TV, et entièrement intégré à l’application Apple TV au Royaume-Uni et en Allemagne; les clients peuvent s’abonner à Disney + via un achat via l’application)

Google (téléphones Android, appareils Android TV, Google Chromecast et appareils intégrés Chromecast)

Téléviseurs intelligents LG avec webOS

Microsoft (Xbox One)

Roku (lecteurs de streaming Roku® et modèles Roku TV ™) au Royaume-Uni et en Irlande à partir d’aujourd’hui et en France à partir du 7 avril

Téléviseurs intelligents Samsung

Sony / Sony Interactive Entertainment (téléviseurs Sony basés sur Android et PlayStation®4)

Grâce à un plan de distribution complet et à plusieurs accords stratégiques, Disney + est également disponible auprès de plusieurs distributeurs de premier plan en Europe avec des accords régionaux, notamment:

Deutsche Telekom en Allemagne

O2 au Royaume-Uni

Telefonica en Espagne

TIM en Italie

Canal + en France (à partir du 7 avril)

Ces fournisseurs auront la possibilité d’inclure Disney + dans les forfaits de vente en gros et au détail pour leurs abonnés. Les détails de ces offres varient selon l’entreprise.

Disney a également un accord de distribution au détail avec Sky, rendant Disney + disponible au Royaume-Uni et en Irlande sur Sky Q, suivi par NOW TV dans les mois à venir.

Le prix de Disney + a été confirmé à 5,99 £ / 6,99 € par mois, ou 59,99 £ / 69,99 € pour un abonnement annuel. Après ses premiers marchés de lancement européens, d’autres marchés d’Europe occidentale, dont la Belgique, les pays nordiques et le Portugal, suivront à l’été 2020.

