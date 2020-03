Disney lance des premières en ligne pour aider avec le coronavirus

Disney lance des versions en ligne pour aider avec le coronavirus | INSTAGRAM

Disney va déployer en ligne et sur la plate-forme des sorties de certains de ses films les plus rentables au cours des derniers mois avec l’intention de fournir du divertissement aux personnes isolées par covid-19.

Selon NME, l’un de ces films est Star Wars: Skywalker’s Rise, qui sera mis en vente dans des catalogues numériques comme iTunes, Vudu et Xfinity le mardi 17 mars.

Disney +, la plateforme de streaming de Disney, prévoyait d’ajouter Frozen 2 à son catalogue en juin prochain, mais il est actuellement disponible.

Bob Chapek, directeur exécutif de Disney, a mentionné que la décision avait été prise afin que les familles puissent être distraites au milieu de la crise causée par le coronavirus.

“Frozen 2 a captivé le public du monde entier grâce à ses puissants messages de survie et à l’importance de la famille, messages qui sont incroyablement pertinents en ce moment.

“Nous sommes ravis de pouvoir partager cette histoire avec nos abonnés afin qu’ils puissent en profiter à tout moment”, a déclaré l’exécutif.

Cependant, d’autres productions ont été reportées, telles que les enregistrements de la série The Falcon et The Winter Soldier, qui avaient récemment commencé à Prague, en République tchèque, mais ont été considérablement interrompus en raison de la propagation du coronavirus.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que le tournage est reporté, car comme vous vous en souvenez peut-être, le projet allait être tourné à Porto Rico, mais en raison de catastrophes, ils ont dû changer de plan.

