Disney + lance “Frozen 2” tôt en raison d’un coronavirus

Disney + a sorti “Frozen 2” trois mois plus tôt que prévu pour divertir les enfants pendant la fermeture des écoles en raison de la pandémie de coronavirus.



Disney + en a pris un pour l’équipe et a décidé de rendre Frozen 2 disponible pour votre plaisir de visionnement trois mois avant sa sortie sur la plate-forme de streaming, comme un geste gentil pour les enfants contraints de rester à la maison après l’école alors que le coronavirus la pandémie persiste. La propagation rapide du coronavirus a été une source de préoccupation majeure dans le monde et a entraîné l’annulation et / ou le report de tonnes de grands événements. Parmi ceux-ci figurent des premières pour des films de studio majeurs comme le film de James Bond No Time To Die, l’un des innombrables films dont la date de sortie initiale a été repoussée de plusieurs mois (ou, dans certains cas, des années) en raison de la menace toujours présente de coronavirus.

Cependant, selon Deadline, Disney + a fait exactement le contraire, poussant la sortie de Frozen 2 dans son catalogue trois mois plus tôt, car, en tant que service de streaming, il le peut. À la lumière des fermetures d’écoles qui se produisent partout dans le monde et qui gardent les enfants à la maison avec peu de choses à faire, la principale plate-forme de streaming a reconnu à quel point le film édifiant est applicable à la situation actuelle, et a décidé de mettre un peu de lumière dans un monde qui en a vraiment besoin en ce moment.

“Les thèmes de la persévérance et de l’importance de la famille sont des messages incroyablement pertinents pendant cette période, et nous sommes ravis de pouvoir partager cette histoire réconfortante très tôt avec nos abonnés Disney + pour en profiter à la maison sur n’importe quel appareil”, a déclaré le nouveau responsable. Le PDG de Disney, Bob Chapek, Frozen 2 sera disponible en streaming aux États-Unis à partir du dimanche 15 mars et sortira à l’international le mardi 17 mars au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

