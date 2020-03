Disney lance la bande-annonce finale du film Jungle Cruise

Disney publie la bande-annonce finale du film Jungle Cruise | Instagram

Le nouveau film Disney, “Croisière dans la jungle“Cela nous remplira d’aventures, sa première se rapproche et enfin nous avons eu un aperçu du film attendu avec un nouveau trailer.

Le nouveau film Disney est basé sur l’une des attractions les plus populaires de ses parcs à thème: Jungle Cruise.

Il est réalisé par le réalisateur espagnol Jaume Collet-Serra, mieux connu pour être en charge de films à succès tels que La Orphan, Non-Stop et El Pasajero, étant le premier blockbuster majeur qu’il dirigera.

Vous pourriez être intéressé: The Falcon and The Winter Soldier annule le tournage à cause du coronavirus

Le travail est en charge du scénariste américain Glenn Ficarra, le scénariste de renom John requa surtout connu pour “Comme les chiens et les chats”; et le scénariste de “Logan”, Michael Green.

Ce grand film mettra en vedette Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons et Paul Giamatti.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La nouvelle bande-annonce montre les dangers auxquels les personnages principaux seront confrontés grâce aux méchants.

L’histoire parle du capitaine Frank Wolff et le chercheur Dre Lily Houghton, qui va vivre une grande aventure pour lui Amazon pour trouver un arbre ancien avec des capacités de guérison et y trouvera divers dangers.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Comme si cela ne suffisait pas également à travers son récit officiel de Instagram ils ont libéré le affiche officielle en anglais où le casting principal est mentionné.

Ce serait le troisième film sur une attraction Les parcs à thème Disney, comme vous vous en souvenez, est la saga de “Les pirates des caraibes“et le film”Le manoir hanté“.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Ce grand film sera sans aucun doute l’un des films les plus regardés de l’été.

Les premières de films que Walt Disney nous apporte pour 2020 incluent un peu de tout et nous donneront certainement un bon moment pour nous divertir.

Vous pouvez également lire: Mulan est libéré malgré la menace du Coronavirus

“Jungle Cruise” devrait être libéré le prochain 24 juillet 2020 aux États-Unis, mais la date pour les autres pays est encore inconnue.

.