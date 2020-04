Disney + lance la promotion de la semaine “Throwback”

Disney organise une nouvelle promotion cette semaine pour inciter les gens à s’abonner à Disney +, sa «Throwback Week». Cette semaine, Disney invite les gens à se promener dans le passé avec les histoires qui ont contribué à façonner notre amour pour le divertissement. Que vous recherchiez ce premier film qui vous donnait l’impression que tout était possible ou que vous initiez de nouveaux publics à des classiques bien-aimés, Disney vous a couvert avec #DisneyPlusThrowbacks au fil des décennies.

Tout au long de la semaine, Disney + publiera sur ses comptes officiels de médias sociaux, du contenu spécial, des remerciements de célébrités, et plus encore, le tout menant à la première de la série originale de Disney + «Prop Culture» et du film préféré des fans «The Princess» Mariée »le vendredi 1er mai.

Découvrez la publicité Disney + Throwback ci-dessous:

Ils ont également publié de nouveaux autocollants GIPHY sur les réseaux sociaux inspirés de la série classique Throwback, notamment Hannah Montana, Darkwing Duck, Talespin, The Proud Family et plus encore.

Découvrez quelques-uns de ces autocollants de retour GIPHY ci-dessous:

Allez-vous utiliser l’un de ces autocollants Disney + Throwback sur les réseaux sociaux?

