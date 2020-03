Disney + lance officiellement en Europe; Sera mis en ligne en France le 7 avril

Selon Deadline, Disney + a été officiellement lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse. La plate-forme de streaming sera lancée en France le 7 avril. Disney + est accessible via une gamme de plates-formes, notamment iOS, Android, Amazon, des consoles de jeux telles que Xbox One et via des téléviseurs intelligents, notamment LG et Samsung. Au Royaume-Uni, les utilisateurs de Sky peuvent accéder à l’application Disney + via Sky Q.

Disney + a fait ses débuts il y a plus de quatre mois aux États-Unis et compte actuellement plus de 500 films, émissions classiques, ainsi que 26 séries et films originaux, y compris les deux premiers épisodes de l’action en direct Guerres des étoiles séries Le Mandalorien.

«Le lancement simultané sur sept marchés marque une nouvelle étape pour Disney +. En tant que site de diffusion en continu pour Disney, Marvel, Pixar, Star Wars et National Geographic, Disney + offre une narration optimiste de haute qualité que les fans attendent de nos marques, désormais disponible de manière large, pratique et permanente sur Disney +. Nous espérons humblement que ce service peut apporter des moments de répit bien nécessaires aux familles en ces temps difficiles. » a déclaré Kevin Mayer, président de Walt Disney Direct-to-Consumer & International.

Le point de vente a également partagé que certains utilisateurs de Twitter remerciaient Disney + d’avoir été mis en ligne dans leur pays, le Royaume-Uni et d’autres parties de l’Europe ayant également été mis sous verrouillage en raison de la pandémie de coronavirus.

