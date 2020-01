Disney + Les “story-boards” originaux de Marvel seront présentés à Chicago Comic & Entertainment Expo

Disney a annoncé que la prochaine série Disney + Original, «Marvel’s Storyboards», sera présentée en première mondiale au Chicago Comic and Entertainment Expo (C2E2) le samedi 29 février.

Marvel’s Storyboards Première mondiale avec Joe Quesada

Samedi 15 h 45 – 16 h 45, salle S401

Les storyboards de Marvel suivent Joe Quesada, EVP, directeur créatif de Marvel, alors qu’il explore les histoires et les inspirations des conteurs de tous les médiums, de tous les horizons et de toutes les expériences sur leurs lieux préférés à New York et au-delà. Soyez le premier à voir les storyboards de Marvel lors de cette projection en première mondiale avec Joe Quesada alors qu’il discute de sa longue carrière de narration et de la genèse de la série. De plus, une séance de questions-réponses que vous ne voudrez pas manquer! Les storyboards de Marvel seront diffusés exclusivement sur Disney + cette année.

Cette prochaine série Disney + suit Joe Quesada, Directeur de la création de Marvel, alors qu’il explore les histoires d’origine et les motivations créatives des conteurs de tous les médiums, de tous les horizons et de toutes les expériences. Les invités incluent Robert Lopez (auteur-compositeur, Book of Mormon, Avenue Q), Samhita Mukhopadhyay (rédactrice en chef, Teen Vogue), Hugh Jackman (Wolverine), Johnny Weir (patineur artistique olympique) et Ed Viesturs (alpiniste de haute altitude).

Cette série comprendra 12 épisodes de 10 à 15 minutes chacun. Chaque épisode plongera dans la relation de chaque visionnaire avec Marvel ainsi qu’un compte rendu personnel de la façon dont ils ont surmonté un obstacle personnel ou professionnel.

Allez-vous assister à la Chicago Comic and Entertainment Expo (C2E2)?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.