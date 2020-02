Disney Magic’s Happens Parade est-il le meilleur défilé de tous les temps? – / Film

Le tout nouveau défilé Magic Happens de Disneyland a officiellement ouvert ses portes. Il s’agit du premier nouveau défilé de jour à Disneyland depuis près d’une décennie, alors dire que nous étions excités est un euphémisme! Dans notre dernier vlog Ordinary Adventures, nous vous accompagnons alors que nous faisons l’expérience de Magic Happens pour la toute première fois. ALERTE SPOILER: NOUS AVONS ADORÉ! Frappez le saut pour voir la vidéo et découvrez ce nouveau défilé!

Vidéo du défilé Magic Happens de Disneyland

Le défilé Magic Happens à Disneyland met en vedette le sorcier Mickey en tant que leader, suivi de Moana, Coco, Frozen 2, The Sword et The Stone, et de nos personnages et princesses Disney préférés! En plus de tous les nouveaux chars amusants, nous avons adoré la musique co-composée par le chanteur-compositeur-interprète Todrick Hall et nous avons fredonné le rythme depuis la fin du défilé. Voici quelques faits amusants sur le nouveau défilé:

Magic Happens compte plus de 90 interprètes sur 9 chars nouvellement conçus comprenant 2 chansons originales (le thème principal «Magic Happens» et une chanson spéciale pour la Grande Finale).

L’auteur-compositeur-interprète Todrick Hall a co-composé la partition musicale énergique et les chansons pour le défilé.

La partition finale comprend des clins d’œil musicaux à des productions de divertissement Disney antérieures qui ont une signification particulière pour montrer le réalisateur Jordan Peterson, tissant des thèmes du défilé “Remember the Magic” ainsi que des “Wishes” et “Remember … Dreams Come True”.

Les paroles de la chanson thème d’ouverture, «Magic Happens», sont imprimées sur deux des costumes pour représenter la magie de la musique. Les costumes portés par les artistes d’ouverture sont inspirés de nombreuses sources, y compris les défilés de mode modernes, avec des designs avant-gardistes et avant-gardistes.

Les costumes de personnages de Maui de Moana et Arthur de Sword in the Stone, font leurs débuts officiels à Disneyland Resort dans ce défilé.

Sur le char d’ouverture, 300 lumières LED scintillent sur le chapeau magique géant de Mickey. Le chapeau magique de Mickey mesure près de 15 pieds de haut et plus de 9 pieds de diamètre. Ce flotteur est peint à la main et texturé avec des couleurs irisées personnalisées.

Le flotteur Moana mesure plus de 32 pieds de long, 22 pieds de haut et 12 pieds de large. Sur son canoë voyageur, Moana avance sur la crête d’une vague imposante. La vague est inspirée par de belles sculptures en bois de koa et un encart avec des panneaux LED, offrant un aperçu éblouissant de la magie de l’océan. La mer des artistes qui dirigent le flotteur Moana représentent les vagues de l’océan, donnant vie à la magie de l’océan. Les instruments à percussion joués sur l’unité Kakamora qui suit le flotteur Moana sont inspirés des tambours polynésiens traditionnels.

Observez de près le magnifique flux de l’océan, à la recherche d’un camée (ou deux) de personnages amicaux de Disney et Pixar “Finding Nemo”. Le cœur de Te Fiti peut également être repéré sous l’eau. Gramma Tala est représentée au sommet du char sous sa forme de raie manta, surveillant Moana pendant son voyage.

Le flotteur Coco mesure 11 pieds de large, 19 pieds de haut et près de 36 pieds de long. Miguel apparaît en personne pour la première fois sur le char, qui comprend plus de 30 000 soucis individuels pour décorer le pont. Les interprètes devant le flotteur «Coco» représentent les beaux pétales de fleurs de souci, alors qu’ils tombent du pont, tournent, se tordent et flottent au sol. Le chien de Miguel, Dante, peut être vu se transformer de sa forme de chien en sa forme d’alebrije alors qu’il traverse le pont du souci. Au dos de ce char, 12 Chihuahuas uniques font partie de l’acte des chiens chanteurs de la bataille des groupes du film.

Les interprètes qui dirigent le flotteur Frozen 2 sont une extension de la forêt enchantée; les artistes masculins représentent les troncs des trembles et les artistes féminines sont la canopée. Le grand flocon de neige derrière Elsa incorpore les quatre symboles élémentaires du film, représentant l’eau, le feu, la terre et le vent. À près de 39 pieds de long, le flotteur Frozen 2 est le plus long du défilé.

La grande finale royale de Magic Happens célèbre les moments magiques de plusieurs histoires classiques de Disney. Chaque artiste final porte un costume et un drapeau légèrement différents, représentant le royaume qu’ils dirigent. La finale rassemble une collection de personnages magiques emblématiques, dont Genie, Aladdin, Tinker Bell, Peter Pan, Blue Fairy, Pinocchio et Fairy Godmother. Ces personnages ouvrent la voie à mesure que de nouveaux chars sont introduits, chacun mettant en évidence des moments de magie qui ont changé la vie des personnages.

Le flotteur Cendrillon atteint 16 pieds au sommet du chariot de Cendrillon, et il a environ 10 pieds de diamètre.

L’épée dans le sol en pierre mesure environ 19 pieds de haut, 15 pieds de long et 12 pieds de large. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir Archimède, la chouette éduquée mais irritable du film. Archimède est une figure animée sur la figure du flotteur, et son cou et ses yeux bougent. Deux écureuils, nommés Arthur et Hazel, sont perchés au sommet de l’architecture gothique présentée sur le char. Ils servent de clin d’œil à la séquence du film où les personnages se transforment en écureuils.

Le flotteur Princess and the Frog mesure 19 pieds de haut et 11 pieds de diamètre. L’arbre qui se dresse au-dessus de Tiana et Naveen est modélisé à partir d’un véritable arbre de mangrove.

Le char de la Belle au bois dormant est le char le plus haut du défilé, la tourelle supérieure atteignant environ 30 pieds de haut. La robe de la princesse Aurora scintille entre des teintes roses et bleues. Les symboles du drapeau sont tous conçus dans le style de la Belle au bois dormant, comme pour représenter les différents royaumes et bannières trouvés dans son château.

