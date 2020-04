Disney + manque son calendrier de sortie

Disney + fonctionne maintenant depuis plus de 6 mois, pendant ce temps, il y avait beaucoup de bosses sur la route à mesure que la plate-forme mûrit et comme Timmy Failure dirait: «Des erreurs ont été commises»! Disney expérimente son calendrier de sortie pour Disney + depuis son lancement initial aux Pays-Bas en septembre, il a tenté de supprimer tout le contenu de sa bibliothèque le premier du mois, ce qui a entraîné une longue période de sécheresse de nouveaux films et émissions ajoutés . Alors que maintenant, Disney essaie d’ajouter de nouveaux contenus de bibliothèque de semaine en semaine.

Généralement, la majorité de tout ce qu’ils annoncent à l’avance arrive sur Disney + à temps. Malheureusement, Disney a également toujours manqué ses propres dates de sortie pour le contenu de sa bibliothèque. Au cours des derniers mois, de nombreux spectacles et films ont été annoncés par Disney, soit par le biais de leurs annonces officielles, soit par ses vidéos mensuelles «Next On». Et cela se passe également à l’international, des titres sont annoncés, mais n’apparaissent jamais.

Voici une liste de titres récents qui ont été annoncés mais qui ne sont jamais arrivés ou qui étaient en retard au cours des 2 derniers mois:

Zorro

Thon méchant (fin)

Thon méchant: Outer Banks (tard)

Nuit au musée (Royaume-Uni / Pays-Bas)

Star contre les forces du mal (Royaume-Uni)

Big Hero Six Saison 2 (fin)

Amis animaux improbables (en retard)

Star Wars Resistance (Pays-Bas) (fin)

Masques PJ

Il suffit de rouler avec

Exactement comme moi

Secrets du zoo: Tampa

J’ai capturé le roi des lutins

Trois en fuite

Et d’autres.

La semaine dernière, Disney a annoncé sa liste «What’s Coming In May», qui répertorie «Just Roll With It», «Fury Files» et «Secrets of the Zoo: Tampa», dont la sortie était initialement prévue cette semaine. Mais «Just Roll With It» d’hier et «Secrets of the Zoo: Tampa» d’aujourd’hui n’ont pas été ajoutés.

Il y aura toujours une émission ou un film étrange, qui pourrait manquer une sortie prévue, comme un problème technique, juridique de dernière minute ou peut-être en ce moment, le principal problème est qu’avec le personnel travaillant à domicile, quelque chose a mal tourné, cependant ces problèmes se produisent depuis janvier.

Il faut s’attendre à un étrange faux pas, mais le calendrier de sortie devient très aléatoire pour le contenu de la bibliothèque.

Je suis contacté quotidiennement par les fans de Disney + sur les réseaux sociaux et par e-mail pour leur demander pourquoi quelque chose qu’ils attendaient avec impatience n’est jamais apparu. Mais c’est devenu beaucoup plus visible au cours des deux derniers mois.

Espérons que Disney puisse régler ces problèmes, d’autant plus que le problème s’est aggravé au cours des deux derniers mois.

Avez-vous remarqué quelque chose qui avait été annoncé, qui n’est jamais arrivé ou qui était en retard? Commentaires ci-dessous:

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.